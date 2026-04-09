Novih 319,5 mill. € za škole, bit će novca i za školu gdje su djeca na nastavi u vatrogasnom domu

Izgradnja novih šest škola i 16 školskih sportskih dvorana, te rekonstrukcija i dogradnja još 30 škola i dvorana, sve to započinje u školama diljem Hrvatske. Jučer su njihovim osnivačima, 14 županija i 11 gradova, dodijeljena 52 nova ugovora iz projekta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za uvođenje jednosmjenske nastave u sve škole. Ugovori su vrijedni 319,5 milijuna eura, a ovdje se može vidjeti njihov popis.

- Politička poruka je da smo od 10 mlijardi iz NPOO-a 2,5 milijarde eura uložili u obratovanje, to je čak četvrtina NPOO-a. Ovako se nije od Mažuranića ulagalo u obrazovanje. Tako ćemo dobiti uvjete da svako dijete dobije mjesto u vrtiću, da obuhvat učenika u jednosmjenskoj nastavi bude na 85 posto, jačamo sustave visokog obrazovanja, te snažno mijenjamo sliku realnosti hrvatskog obrazovnog sustava. Rekonstruirat će se i izgraditi više od 1000 osnovnih škola i školskih sportskih dvorana - poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je prisustvovao svečanoj dodjeli ugovora.

Zagreb: Premijer Plenković na dodjeli ugovora za jednosmjensku i cjelodnevnu školu | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

'To je dobar projekt'

Plenković se dotaknuo i projekta Cjelodnevne škole koji se treću godinu provodi u 62 osnovne škole kao pilot-projekt. S obzirom na to da je uvođenje jednosmjenske nastave u sve škole odgođeno do 2030., nema službenih informacija što će biti s tim projektom. No, prema Plenkovićevim riječima, projekt se nastavlja.

- Bilo je dosta skepse, no kako projekt traje, sve su bolje reakcije. Ako su druge zemlje došle do toga da je ovo dobro za djecu, da se zadaća riješi u školi, da imamo brojne aktivnosti za djecu, da učitelji bolje prate rad učenika, za roditellje to znači manje instrukcija, manje stresa, onda ovaj projekt treba zaživjeti do kraja - istaknuo je.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs kazao je kako je dosad podijeljeno 340 ugovora županijama i gradovima, a ukupna ulaganja dosegnula su dvije milijarde eura, od kojih je 1,45 milijardi eura bespovratnih sredstava. Većina ide iz NPOO, a država je dosad dala 10 milijuna eura da se sve završi.

'82% učenika u jednoj smjeni'

- Krajnji cilj je jednosmjenska nastava i počinjemo se tome približavati. Obrazovanje je nacionalni prioritet. Trebalo je puno zajedničke suradnje da dođemo do ovoga. Plan je prelazak škola na rad u jednoj smjeni, s dosadašnjih 60 posto na planiranih 91 posto. na početku provedbe programa 2023. godine oko 40 posto učenika pohađalo nastavu u jednoj smjeni, dok je danas taj udio porastao na 82 posto. Izgrađeno je 630.000 novih kvadratnih metara i školskih dvorana - istaknuo je.

Gradonačelnik Zadra šime Erlić ističe kako uz dva nova ugovora njihov grad sad ima sedam aktivnih projekata u području obrazovanja, te to naziva povijesnim ulaganjem. Izgradnjom nove škole Zadar će po prvi put uvesti jednosmjensku nastavu.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Kasni se, troškovi rastu...

- Ovo znači najveće ulaganje u Zadar u povijesti suvremenog školstva. Sad smo dobili ugovor i za dvodijelnu sportsku dvoranu. Nama je to bitno zbog sporta u školama, ali i brojnih klubova i udruga koje koriste dvorane u popodnevnim satima kad škole ne rade. Nije jednostavno gradu izgraditi školu, a da se istovremeno radi sedam projekata, to je povijesno i najveće ulaganje u jednom vremenu - istaknuo je Erlić.

Ono što muči njegovu, ali i sve druge uprave su problemi u samoj izvedbi. Kako kaže zadarski gradonačelnik, bit će izazov realizirati sve te projekte uz zadane cijene jer troškovi u građevini rastu iz dana u dan.

Zagreb: Premijer Plenković na dodjeli ugovora za jednosmjensku i cjelodnevnu školu | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Kasni se, to je bilo i za očekivati, šokovi i krize ne pomažiu. Brojne tvrtke se suočavaju s problemima u dobavi materijala, skupoćom i s radnom snagom - zaključuje.

Gradnja počinje poslije ljeta

Najveći iznos u ovoj fazi dobio je Grad Zagreb, 95.986.502,05 eura. Jedan od ugovora odnosi se na izgradnju nove osmogodišnje škole u Donjem Dragonošcu, gdje djeca već pet godina prva četiri razreda pohađaju u vatrogasnom domu. Iako je izgradnja škole trebala započeti već prije nekoliko godina, zbog odluke lokalne zajednice da se ipak gradi škola za osam razreda, a ne za četiri, morali su se mijenjati planovi. To je produljilo projekt, no zagrebački pročelnik Luka Juroš za 24sata ističe kako gradnja započinje krajem ove ili početkom 2027. godine.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Zeljko Hladika/PIXSELL

- U ovom trenutku, građevinska dozvola je ishođena, rade se izvedbeni projekti za javnu nabavu. Očekujemo da će to biti riješeno u kraćem periodu i sukladno očekivanjima, gradnja započinje krajem ove ili početkom sljedeće godine, ovisno o javnoj nabavi. Sad se priprema dokumentacija za javnu nabavu, čim stigne, ide se u izgradnju. Ono što je najvažnije, sredstva su osigurana, znamo da ćemo tamo imati predivnu novu školu - istaknuo je.

Melita Tatar, ravnateljica OŠ Brezovica, pod čijom je nadležnošću i Donji Dragonožec, kazala je i kako se u suradnji s gradskim uredom situacija popravila, a komunikacija s roditeljima je na zadovoljavajućoj razini.