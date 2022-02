Vladimir Putin došao je u Zagreb 2007. godine na energetski summit, pokušavajući prokrčiti put za naftovod DružbAdria. Kasnio je pola sata – on kasni čak i Papi, i to radi namjerno – pa ga je gomila državnika morala čekati. Kažu da mu je to običaj, time si daje na važnosti. To u Rusiji nije neobično. Staljin piše kako ga je, kad je prvi put vidio Lenjina, silno iznenadilo da vođa revolucije ne kasni na sastanke. Lenjin se pojavljivao na vrijeme, i bio vrlo skroman. “Očekivao sam da ću vidjeti gorskog orla, a pojavio se sićušan, mali čovjek”, napisao je u jednom tekstu. Putin je također sitne građe (visok je 170 centimetara) ali voli kasniti i izigravati “gorskog orla”. Navodno ga je Ivo Sanader lovio po hodnicima, kako bi se fotografirao s njim, no ta priča nije potvrđena.