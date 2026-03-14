Veleposlanici država članica EU-a pokrenuli su u subotu pisani postupak za produljenje sankcija za preko 2700 pravnih i fizičkih osoba odgovornih za pomaganje ruskog rata protiv Ukrajine, doznaje se iz izvora EU-a.
Članice EU-a u zadnji trenutak odlučuju o produljenju sankcija
Popis sankcioniranih pravnih i fizičkih osoba od 2014. godine narastao je na preko 2700 imena i mora se obnavljati svakih šest mjeseci. Bez odluke o produljenju “crna lista” prestala bi se primjenjivati od sutra, 15. ožujka.
Vlade država članica sada trebaju prije isteka roka potvrditi podržavaju li produljenje, a odsustvo odgovora smatra se pristankom.
Odluka se donosi u zadnji trenutak zbog protivljenja Mađarske i Slovačke koje su tražile da se s popisa uklone neki ruski oligarsi.
