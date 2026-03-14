Slovačka ipak neće blokirati novu obnovu EU sankcija Rusiji

Veleposlanici država članica EU-a pokrenuli su u subotu pisani postupak za produljenje sankcija za preko 2700 pravnih i fizičkih osoba odgovornih za pomaganje ruskog rata protiv Ukrajine, doznaje se iz izvora EU-a.

Popis sankcioniranih pravnih i fizičkih osoba od 2014. narastao je na preko 2700 imena i mora se obnavljati svakih šest mjeseci. Bez odluke o produljenju 'crna lista' prestala bi se primjenjivati od nedjelje, 15. ožujka.

Slovačka je zahtijevala da se s popisa sankcioniranih uklone dva imena: Ališera Usmanova, ruskog milijardera, i Mihaila Fridmana, jednog od osnivača financijske grupe Alfa. U suprotnom, Bratislava je bila zaprijetila vetom na obnavljanje sankcija, pojašnjava AFP.

Slovačka je konačno odlučila odustati od ovog zahtjeva, naglasio je diplomatski izvor.

Odluka EU-a se donosi u zadnji trenutak jer je osim Slovačke i Mađarska tražila da se s popisa uklone neki ruski oligarsi.