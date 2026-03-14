Zelenski tvrdi: Rusija opskrbljuje Iran dronovima koji napadaju američke baze! Šahedi s ruskim dijelovima ruše zračne obrane Bliskog istoka
Zelenski: 'Zna se tko je Iranu dao Šahede. Nije velika tajna'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za CNN je kazao da je Rusija opskrbila Iran bespilotnim letjelicama koje su potom korištene u napadima na američke vojne baze na Bliskom istoku.
- Rusija je Iranu već dala dronove, Šahede. Rusi koriste iranske licence za proizvodnju Šaheda.
Proizveli su mnogo dronova i dali su im ih. Imam 100 posto potvrđene činjenice da ih je iranski režim koristio protiv američkih baza na Bliskom istoku, u Iranu susjednim zemljama. Vidjeli smo obavještajne podatke koji su podijeljeni s nama.
Ti dronovi sadržavaju ruske dijelove. Ukrajinski su mi obavještajci rekli da Rusija i Iran dijele informacije, da Rusi pomažu Irancima.
Moji su mi obavještajci rekli i da, ako Europa i SAD mogu pomoći Ukrajini s prikupljanjem obavještajnih podataka u ratu s Rusijom, onda to znači da Rusija može pomoći Iranu. To Rusi misle. To se događa i to nije velika tajna - kazao je Zelenski.
Izjava dolazi u trenutku kada su dronovi Šahed, koje je dizajnirao Iran, a Moskva masovno proizvodi za potrebe rata u Ukrajini, neočekivano uspješno počeli probijati zračne obrane zaljevskih država.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+