Novinar N1 ratnog zločinca Tomislava Merčepa nazvao herojem, televizija se ispričala

Tomislav Merčep, osuđen za ratni zločin, ne može biti heroj, poručili su s N1 nakon što je njihov novinar Ivan Hrstić u programu uživo Merčepa nazvao “ratnim herojem”, zbog čega se televizija javno ispričala gledateljima.

Naime, novinar Ivan Hrstić u prilogu emitiranom u Pregledu dana govorio je o događajima iz početka Domovinskog rata i postrojavanju branitelja u Bogdanovcima prije 35 godina. U tom kontekstu spomenuo je i Tomislav Merčep.

“Prije punih 35 godina ovdje u Bogdanovcima održano je postrojavanje nenaoružanih ljudi. Onih koji će samo nekoliko tjedana kasnije svojim tijelima zaustavljati kolone tenkova JNA. Središnje ime, ono koje se najviše spominjalo, ime je Tomislava Merčepa, ratnog heroja, a s druge strane čovjeka izloženog progonu hrvatskog pravosuđa”, rekao je Hrstić u programu.

Dodao je i kako u trenutku kada se snimaju filmovi koji sugeriraju da su Hrvati jednako željeli rat kao i oni koji su ga pokrenuli, mnogima koji su preživjeli rat nije drago kada se takva poruka šalje. U tom je kontekstu spomenuo i dokumentarni film Mirotvorac o osječkom načelniku policije Josip Reihl Kir, koji je ubijen 1991. godine.

Nakon reakcija javnosti, N1 je objavio službeno priopćenje u kojem je priznao profesionalni propust. “Izvještavanje s događaja, bez obzira o čemu se tamo govorilo, u ovom slučaju s obljetnice u Bogdanovcima, mora biti u skladu s profesionalnim standardima i suosjećanjem prema žrtvama zločina. Ispričavamo se gledateljima zbog profesionalnog propusta. N1 će postupati u skladu sa svojim uredničkim smjernicama”, poručili su.

Merčep je bio hrvatski političar i ratni zapovjednik tijekom Domovinskog rata. Uoči rata radio je kao građevinski poslovođa, a 1990. postao je sekretar narodne obrane u Vukovaru. U prvoj polovini 1991. ondje je okupio naoružanu skupinu koja je sudjelovala u obrani grada od prvih napada, ali je istodobno među dijelom stanovništva izazivala strah zbog nasilnih postupaka.

Nakon smjene u Vukovaru otišao je u Zagreb, gdje je organizirao posebnu postrojbu pri Ministarstvu unutarnjih poslova, poznatu kao “Merčepovci”. Ta je jedinica djelovala u Zagrebu te na ratištima u Pakračkoj Poljani i Gospiću, gdje su počinjeni brojni zločini nad civilima, uglavnom srpske nacionalnosti. Svjedočanstva žrtava i bivših pripadnika postrojbe govorila su o otmicama, mučenjima, pljačkama i ubojstvima zarobljenika.

Njegova postrojba povezuje se i s jednim od najpoznatijih ratnih zločina u Zagrebu – ubojstvom obitelji Zec. U prosincu 1991. ubijeni su zagrebački mesar Mihajlo Zec, njegova supruga Marija i njihova dvanaestogodišnja kći Aleksandra, čija su tijela pronađena u jami na Sljemenu.

Vrhovni sud Republike Hrvatske pravomoćno je 2017. osudio Merčepa na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima u Pakračkoj Poljani. Sud je utvrdio da je kao zapovjednik znao da njegovi podređeni muče i ubijaju civile te nije poduzeo ništa kako bi to spriječio.

Merčep je preminuo u studenome 2020. godine dok je bio na uvjetnoj slobodi.