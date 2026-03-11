Milanović se zagledao u portret Merčepa: Što to piše na dnu?

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u utorak na obilježavanju Dana hrvatskih branitelja Vukovara i 35. obljetnice postrojavanja nenaoružanih odreda.

Obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Vukovara i 35. obljetnice postrojavanja nenaoružanih odreda započelo je na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru odavanjem počasti poginulim braniteljima polaganjem vijenaca kod središnjeg Spomen obilježja.

Nakon Vukovara, program obilježavanja nastavljen je u Bogdanovcima gdje su, također, položeni vijenci kod Spomen obilježja.

Milanović je, kako je objavio Portal Veterani, posjetio i Spomen dom posvećen herojskoj obrani Bogdanovaca te žrtvi hrvatskih branitelja, odavši počast svima koji su dali nemjerljiv doprinos u obrani domovine.

Portal Veterani objavio je i snimku Milanovića posjeta na kojoj se, između ostaloga, vidi kako predsjednik gleda portret Tomislava Merčepa. Na dnu portreta stoji natpis napisan na glagoljici. "Što piše", upitao je Milanović muškarca koji mu je odgovorio: "Hrabrost". Milanović se nasmijao te potvrdio: "Tako je".