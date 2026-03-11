Obavijesti

News

Komentari 2
DAN BRANITELJA VUKOVARA

Milanović se zagledao u portret Merčepa: Što to piše na dnu?

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Milanović se zagledao u portret Merčepa: Što to piše na dnu?
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nakon Vukovara, program obilježavanja nastavljen je u Bogdanovcima gdje su, također, položeni vijenci kod Spomen obilježja

Admiral

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u utorak na obilježavanju Dana hrvatskih branitelja Vukovara i 35. obljetnice postrojavanja nenaoružanih odreda. 

Obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Vukovara i 35. obljetnice postrojavanja nenaoružanih odreda započelo je na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru odavanjem počasti poginulim braniteljima polaganjem vijenaca kod središnjeg Spomen obilježja. 

PREDSJEDNIKOVA PORUKA Milanović poručio izraelskom veleposlaniku: 'Braco, ovo ti je Zagreb. Nije ti ovo Tel Aviv'
Milanović poručio izraelskom veleposlaniku: 'Braco, ovo ti je Zagreb. Nije ti ovo Tel Aviv'

Nakon Vukovara, program obilježavanja nastavljen je u Bogdanovcima gdje su, također, položeni vijenci kod Spomen obilježja.

Milanović je, kako je objavio Portal Veterani, posjetio i Spomen dom posvećen herojskoj obrani Bogdanovaca te žrtvi hrvatskih branitelja, odavši počast svima koji su dali nemjerljiv doprinos u obrani domovine.

Portal Veterani objavio je i snimku Milanovića posjeta na kojoj se, između ostaloga, vidi kako predsjednik gleda portret Tomislava Merčepa. Na dnu portreta stoji natpis napisan na glagoljici. "Što piše", upitao je Milanović muškarca koji mu je odgovorio: "Hrabrost". Milanović se nasmijao te potvrdio: "Tako je". 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu
NOVO TUMAČENJE POREZNE

Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu

Do kraja prošlog tjedna dobili su čak 7633 žalbe i prigovora na pogrešnu naplatu poreza, a oni još i dalje stižu. I čitateljici koja je iznajmila stan tvrtki za stanovanje radnika, stigao porez: 'Ustanu se živi, to je pogrešno'
Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'
PRVI PUT SU JELE SLADOLED

Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'

Djevojčice u srijedu idu na Zaraznu gdje ih čekaju prvi pregledi. Nakon što se testiraju na bolesti i obave svi potrebni pregledi, liječenje bi se trebalo nastaviti na Rebru - kaže nam Josipa Galić.
Iran je objavio popis meta!
IZ MINUTE U MINUTU

Iran je objavio popis meta!

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026