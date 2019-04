Novinar naljutio Bandića: 'Kod mene vi ne bi radili ni dva sata'

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić u srijedu je sazvao konferenciju za novinare uoči sjednice Gradske skupštine, a novinari su ga ispitivali o snimkama na kojima se čuje kako viče na bivšeg pročelnika stručne službe Vidoja Buluma i intervenira oko zapošljavanje djevojke za koju je rekao da je iz njegove obitelji.

- Osjećate li vi Hrvatsku - upitao je novinar aludirajući na Bandićeve riječe upućene Bulumu.

Gradonačelnik mu je, mudro, najprije odgovorio kako ne razumije. Na pitanje o zapošljavanju člana obitelji, kako je sam govorio Bulumu u snimljenom razgovoru, Bandić sada tvrdi kako pomenuta djevojka nije iz njegove obitelji te naglašava kako je sve radio u skladu s ovlastima.

- Prvo, nije iz moje familije, to možete provjeriti. Mogu i ja nešto krivo reći. Za razliku od drugih u Hrvatskoj, ja ono što mislim to i govorim. Zapošljavam isključivo sposobne, a ne podobne. Nijedna od osoba nije član moje obitelji niti moje bivše i sadašnje stranke. Vodim se poštivanjem procedure i sposobnosti. Ne smijem komentirati postupke koje se vode. O akterima, vremenu i okruženju prije četiri godine se nadam da ću uskoro nešto moći reći. Pravda je spora ali dostižna, stojim kod svake riječi koje sam izrekao, jedino isprika za sočniji jezik. To je moj stil, zato imam šest mandata. Poštujući zakon mogu unaprijediti nekoga tko je to zaslužio, po principu sposobnosti, a ne podobnosti - rekao je Bandić, piše N1.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Na pitanje zašto je onda govorio Bulumu da je djevojka njegova familija, Bandić kaže da ne zna.

- Ne znam što sam govorio ni koji termin sam koristio - rekao je.

Gradonačelniku se nije svidjelo ni pitanje koliko je gradskih ureda izmišljeno da bi se zapošljavali ljudi. Nekoliko puta je ponovio kako se radilo o unaprijeđenju spomenute djevojke te da on kao gradonačelnik ima pravo birati svoje suradnike.

- Nijedan ured nije izmišljen, uredi se prilagođavaju potrebama posla. Ja nisam ništa izmišljao, nisam iluzionist i nisam ništa izmislio. Vaša sugestivna pitanja me neće fascinirati. Pozivam vas da pustite sve što sam govorio. Uzmite iz USKOK-a sve pa se zabavite s tim. Sada ne mogu govoriti o razlozima mog hapšenja i okolnostima koje su bile prije četiri godine, ali uskoro ću nešto moći reći... To što mislite da bi gradonačelnik Zagreba trebao biti žmigavac, to je vaš problem. Ja nisam ničiji žmigavac - poručio je Bandić.

Ponovio je da stoji kod svake riječi na snimkama, da nije radio ništa nezakonito te da je jedino pogriješio rekavši da je djevojka njegov rod. Novinar Ivan Skorin ga je pitao je li mu neugodno zbog rječnika kojim se koristio.

- Zašto bi mi bilo neugodno? Ja sam na to ponosan, a ne da mi je neugodno. To je moj stil koji je neponovljiv i koji mi je donio šest mandata. Nisam savršen kao vi. Vi s N1 ste savršeni. Znate koliko bi vi radili kod mene? Dva sata. Ako vam se taj stil ne bi sviđao.... Ja biram suradnike, unaprjeđujem one koje su zaslužili, kad zakon nije regulirao pitanje napredovanja - poručio je Bandić.

