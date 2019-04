Prisluškivali Bandića: Urlao na zaposlenike, zaposlio je obitelj

U nastavku suđenja u aferi Agram pustili su tajno snimljene razgovore gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. U njima se čuje kako gradonačelnik dogovara zapošljavanja u gradskoj upravi, koeficijente plaća zaposlenika i raspored sjedenja, javlja Telegram.

- Zrinka ide na mjesto posebnog savjetnika za ljudske resurse - rekao je nekadašnji pročelnik Vidoje Bulum. S druge strane mu netko odgovara da to radno mjesto ne postoji, no Bulum ima rješenje:

- To ćemo izmisliti. Napravit ćemo odjel za analitiku i još dva neka mala odjela. Smislit ćemo nešto - tvrdi.

Bulum je u razgovoru s Bandićem objasnio i tko će gdje sjediti kada se ta izmišljena radna mjesta popune i koliko će koeficijente imati buduće zaposlenice.

- To je ona šefova. Ona je jako bitna, pa ju smjestite kako treba - odgovara Bulum.

Bandić: 'To je mala iz moje familije!'

Međutim, jedno njegovo kadrovsko rješenje, da se žena koja je dotad radila u kuhinji premjesti na poslove tehničara unosa podataka, razbjesnilo je Bandića. Kako piše Telegram, iz razgovora se čuje da ta žena dolazi iz njegove šire obitelji i nije zadovoljan što joj se, nakon premještaja, plaća nije povisila niti je dobila bolje uvjete rada.

- Je l' ti znaš gdje je ona? Sad će doći k meni s rješenjem i istim bodom kao kad je kuhala kavu. Vido, radite posao preko k…. - urlao je Bandić na Buluma.

- Je l' ti znaš ko je ta mala? To je dijete iz moje familije. Budi malo čovjek! Imate li vi srca? Osjećate li vi ovu zemlju? Imaš li imalo poštovanja prema gradonačelniku? Vi j….! Što je ona dobila? K…. od ovce? I to zahvaljujući vama koje boli k….! Kamen bi proplakao, Vido! - nastavlja Bandić i svoj govor završava riječima: "Kad vama treba nešto, onda to znate".

Zagrebački gradonačelnik nije poštedio ni pročelnika Miru Lacu osebujne kritike zbog jedne kadrovske odluke. Radilo se o zapošljavanju u službenoj garaži.

- Kako čovjek s VSS-om preuzima garažu? Laco, je l' ti želiš biti pročelnik. Informiraj me što si napravio i radi svoj posao - poručio mu je Bandić.

'Mila, kupi si Louis Vuitton'

Bulum se kasnije u jednom tajno snimljenom razgovoru žali Jeleni Pavičić Vukičević, Bandićevoj zamjenici, upravo na gradonačelnikovo vikanje. No, pun je razumijevanja, jer, kaže, Bandiću je uvijek nakon takvih ispada žao.

- Treba to izdržati - odgovara mu Vukičević.

- On kad viče zapravo šalje poruku nekom drugom - dodaje Vukičević i tvrdi kako gradonačelniku ipak "nije lako" jer se od njega "puno očekuje svaki dan".

Jedan od razgovora Bandić je vodio i sa sportskom voditeljicom Milom Horvat, kojoj je u nekoliko navrata ustupio i gradski automobil za odlazak u Beč.

- Odite gore u Louis Vuitton te si kupite po jednu broj 39, što vam paše, ja ću to refundirati - rekao joj je i kasnije ju ponovno nazvao. Pitao je je li našla ono po što ju je poslao, a onda mu odgovara da nije. Objasnila je da sve to malo preskupo za nju, a ona i prijateljica nemaju toliko gotovine sa sobom. Bandić im sugerira da sve plate karticama.