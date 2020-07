'Novinari su mi javili da imam koronu, tek danas sam dobio službeni nalaz, pozitivan je'

Moj zamjenik je imao temperaturu te mu je u utorak uzet bris. U srijedu je bio pozitivan pa je nas deseta završilo u samoizolaciji i eto pokazalo se da sam i ja dobio koronu, kaže gradonačelnik Ogulina

<p>Dalibor Domitrović gradonačelnik Ogulina pozitivan je na koronu, a evo što kaže kako je to doznao.</p><p>- Od novinara i izvještaja u četvrtak sam doznao da sam pozitivan, a službeno su me danas u 8,15 sati obavijestili da imam virus – rekao je za 24sata, dodavši da se odlično osjeća i da nema simptoma. On zna od koga ga je dobio, ali dalje se ne zna.</p><p>- Moj zamjenik je imao temperaturu te mu je u utorak uzet bris. U srijedu je bio pozitivan pa je nas deseta završilo u samoizolaciji i eto pokazalo se da sam i ja dobio koronu. No od kuda virus zamjeniku to ne znamo. Možemo špekulirati no puno ljudi iz Ogulina bilo je na teniskom turniru u Zadru pa pretpostavljamo da od tuda sve kreće – rekao je.</p><p>Pitali smo ga kako to da od korone za sada obolijevaju uglavnom SDP-ovci pa kaže: "Nemoguće je da korona bira no i mi smo primjetili da su SDP-ovci pozitivni." </p>