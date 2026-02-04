Obavijesti

LAKI JE MALO NERVOZAN

Novinarka pitala Trumpa o Epsteinu. On se naljutio: 'Ti si tako loša, najgora novinarka'

Novinarka pitala Trumpa o Epsteinu. On se naljutio: 'Ti si tako loša, najgora novinarka'
Collins, glavna dopisnica CNN-a iz Bijele kuće, Trumpu je dobro poznata jer je o njemu opširno izvještavala još od 2016. godine. U prosincu ju je Trump napao u objavi na platformi Truth Social, napisavši: „Kaitlan Collins s CNN-a za lažne vijesti, uvijek glupa i gadna

Američki predsjednik Donald Trump ušao je u raspravu s novinarkom CNN-a Kaitlan Collins, zbog pitanja o notornom seksualnom manijaku Jeffreyju Epsteinu.

Trumpa je zasmetalo pitanje koje je postavila Collins, a koje se odnosilo na žrtve seksualnih napada Jeffreyja Epsteina, te je umjesto odgovora odlučio ući u sukob s novinarkom.

 - Tako si loša. Znaš, ti si najgora novinarka. Nije ni čudo. CNN nema gledanost zbog ljudi poput tebe. Ona je mlada žena. Mislim da te nikada nisam vidio da se smiješiš. Poznajem te već deset godina i mislim da nikada nisam vidio osmijeh na tvom licu. Znaš zbog čega? Zato što ne govoriš istinu - rekao je Trump. 

Trump hvali Putina dok Kijev gori: ‘Održao je obećanje...’

