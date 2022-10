Novinarku Politkovskaju ubili su na Putinov rođendan: Kruže priče da mu je to bilo za poklon

Dogodilo se to jedne subote, kratko nakon 16 sati. Ana Politkovskaja je upravo autom stigla kući i iznosila je vrećice s namirnicama iz trgovine u svoj unajmljeni stan u središtu Moskve. Idućeg trenutka na 48-godišnjakinju je pucano u liftu - iz neposredne blizine. Jedan metak ju je pogodio u glavu i preminula je od ozljeda. Bio je to 7. listopad 2006. godine. To ubojstvo je potreslo Rusiju i podiglo veliku prašinu i u inozemstvu.

Kada je ruski predsjednik Vladimir Putin nekoliko dana nakon toga posjetio njemački Dresden, skupina demonstranata mu je dovikivala: "Ubojico!".

Činjenica da je Politkovskaja ubijena upravo na Putinov rođendan je dala povod za špekulacije. Neki su vjerovali da su počinitelji ruskom predsjedniku htjeli time dati čudan "poklon". Stvarna veza s Putinovim rođendanom nikad nije utvrđena.

Foto: Murdo Macleod

Ratna kroničarka i kritičarka Putina Ana Politkovskaja je rođena u New Yorku kao kćerka sovjetskog diplomatskog bračnog para iz Ukrajine. Studirala je novinarstvo u Moskvi, pisala za razne tiskane medije i krajem 1990-ih godina postala diljem zemlje poznata kao reporterka renomiranog lista "Novaja Gazeta". Njezina životna tema je bila drugi rat u separatističkoj ruskoj autonomnoj republici Čečeniji.

Politkovskaja je često putovala na Sjeverni Kavkaz i pisala svoje nagrađene reportaže, između ostalog o ubojstvima, mučenjima i otmicama na obje strane. U svojim izvještajima je teretila i aktualnog čečenskog vođu Ramzana Kadirova. Politkovskaja je pisala knjige, npr. "U Putinovoj Rusiji" kojima je kritizirala šefa Kremlja i njegovu autoritarnu vladavinu.

Ta novinarka se angažirala i kao aktivistica za ljudska prava: pomagala je kako čečenskim obiteljima, tako i majkama ubijenih ili nestalih ruskih vojnika. Taj angažman joj je donio brojne nagrade.

Potraga za ubojicama i njihovim pomagačima je bila dugotrajna, iako su prvi osumnjičeni pronađeni relativno brzo. No bilo je potrebno više sudskih procesa i osam godina da ih se osudi.

Uskoro je postalo jasno da tragovi počinitelja vode u Čečeniju. Prvi proces je počeo 2008. godine i okončan je nakon nekoliko mjeseci s oslobađajućom presudom - zbog nedostatka dokaza. Tada je bilo samo troje osumnjičenih: dvojica braće, Ibragim i Džebrail Mahmudov, te bivši policajac Sergej Hadžikurbanov.

No, 2009. je slučaj ponovno vraćen pred sud. Nakon daljnjih istraga se povećao i krug osumnjičenih. Tamo 2011. je uhićen Rustam, brat Ibragima i Džebraila Mahmudova. U posebnom sudskom procesu je 2012. godine na 11 godina zatvora osuđen Dmitrij Pavljučenkov. Taj bivši moskovski policijski pukovnik je bio krunski svjedok u slučaju Politkovskaja.

Foto: RIA Novosti/REUTERS

Priznao je da je uhodio novinarku i da je nabavio oružje s kojim je ubijena. Najvažniji proces je trajao od siječnja do svibnja 2014. godine te je okončan s pet presuda. Stvarni ubojica Rustam Mahmudov je osuđen na doživotni zatvor. Njegova braća Džebrail i Ibragim su dobili 14, odnosno 12 godina u kažnjeničkom radnom logoru. I Sergej Hadžikurbanov je osuđen na 20 godina zatvora.

Kao organizator ubojstva je na doživotni zatvor osuđen čečenski poslovni čovjek i kriminalac Lom-Ali Gajtukajev, rođak braće Mahmudov. Svi odbacuju krivnju za ubojstvo Politkovskaje. "Novaja Gazeta" je tada pozdravila presude, ali ujedno i zahtijevala daljnje istrage o nalogodavcima. Sličan zahtjev su uputila i odrasla djeca ubijene novinarke: Ilja Politkovskij i Vera Politkovskaja.

Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Njezina obitelj smatra da ubojstvo nije u potpunosti razjašnjeno. No, daljnje istrage se izgleda ne provode, nije poznato da je došlo do bilo kakvog napretka po tom pitanju. Slučaj Politkovskaja nije bilo prvo niti će biti zadnje brizantno političko ubojstvo u Rusiji. l 2009. je u Čečeniji oteta i ubijena aktivistica za ljudska prava i novinarka Natalia Estemirova.

Ona je 2007. godine bila prva dobitnica Nagrade Ane Politkovskaje koju su pokrenule nevladine organizacije. Iste godine su na sred ulice u Moskvi ubijeni novinarka Anastasija Baburova i borac za ljudska prava Stanislav Markelov, a krajem veljače 2015. godine je u srcu Moskve ubijen oporbeni političar Boris Njemcov. Slično kao u slučaju Politkovskaja tragovi njegovih navodnih ubojica vode u Čečeniju.

(Tekst je izvorno objavljen na DW.de)

Najčitaniji članci