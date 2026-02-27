Obavijesti

Novo gradilište u Zagrebu: Od ponedjeljka radovi na platou 'Kineski zid', trajat će 8 mjeseci

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo 750.000 eura bez PDV-a, a rok izvođenja je osam mjeseci. Obnova će započeti na južnom dijelu platoa, koji je ujedno i najviše oštećen

Od ponedjeljka započinju radovi na sanaciji platoa u Ulici Božidara Magovca 147–167 u zagrebačkom naselju Travno, poznatog pod nazivom „Kineski zid“. Riječ je o jednoj od većih ovogodišnjih investicija Grad Zagreb u obnovu zajedničke infrastrukture stambenih naselja, kažu iz grada. Projekt revitalizacije dio je šireg programa obnove platoa diljem grada, koji se provodi temeljem odluke Gradske skupštine, s ciljem povećanja sigurnosti, funkcionalnosti i kvalitete života građana.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet istaknuo je kako je riječ o važnom projektu za stanovnike koji plato svakodnevno koriste kao prostor okupljanja i pristup stambenim i poslovnim sadržajima.

Plato „Kineski zid“ sastoji se od tri zasebne cjeline te služi kao prilaz stambenoj zgradi i poslovnim prostorima, ispod kojih se nalaze garaže. Prema najavi Grada, radovi će obuhvatiti uklanjanje postojećih slojeva do nosive konstrukcije, sanaciju armiranobetonske konstrukcije injektiranjem pukotina te zamjenu dotrajale i korodirane armature oštećene dugotrajnim utjecajem vlage.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo 750.000 eura bez PDV-a, a rok izvođenja je osam mjeseci. Obnova će započeti na južnom dijelu platoa, koji je ujedno i najviše oštećen. Stanari i korisnici prostora o početku radova već su obaviješteni.

Prema podacima Grada, na području Zagreba nalaze se ukupno 43 platoa u sastavu stambenih zgrada. Do sada je obnovljeno ili je u fazi obnove njih 13. Za ovu godinu planirana je i obnova platoa Miramarska – II. faza te Froudeova, dok će dinamika obnove preostalih lokacija ovisiti o raspoloživim financijskim sredstvima.

Više informacija o programu i financiranju održavanja platoa dostupno je na službenim stranicama Grada Zagreba.

