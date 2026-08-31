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Novo gradilište usred Zagreba: Zbog Trga pravde gužve na baruna Filipovića sve do petka

Piše 24sata,
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Novo gradilište usred Zagreba: Zbog Trga pravde gužve na baruna Filipovića sve do petka
Zageb: Građevinski radovi na kompleksu Trga pravde | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Tijekom njihova izvođenja očekuju se povremena usporavanja i otežano odvijanje prometa, stoga mole građane, stanare i sve sudionike u prometu za razumijevanje, strpljenje te poštovanje privremene prometne regulacije i uputa nadležnih službi.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obavještava građane da će se u razdoblju od 1. do 4. rujna 2026. godine izvoditi priključni radovi povezani s izgradnjom Trga pravde u Zagrebu, zbog čega će doći do privremenih promjena i mogućih poteškoća u odvijanju prometa u Ulici prilaz baruna Filipovića.

Izgradnja Trga pravde jedan je od najvažnijih projekata unaprjeđenja pravosudne infrastrukture u Hrvatskoj, navode iz Ministarstva i ističu da će projekt dugoročno pridonijeti stvaranju modernijih i funkcionalnijih uvjeta za rad pravosudnih tijela te unaprijediti dostupnost i učinkovitost pravosuđa.

Priključni radovi nužni su za daljnju realizaciju ovog značajnog projekta. Tijekom njihova izvođenja očekuju se povremena usporavanja i otežano odvijanje prometa, stoga mole građane, stanare i sve sudionike u prometu za razumijevanje, strpljenje te poštovanje privremene prometne regulacije i uputa nadležnih službi.

Ministarstvo navedene aktivnosti provodi u suradnji s Gradom Zagrebom te nadležnim gradskim uredima i službama s ciljem pravodobne koordinacije radova i organizacije prometa te svođenja mogućih poteškoća za građane na najmanju moguću mjeru.

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