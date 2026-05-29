Vladimir Putin: Rusija ne prijeti Europi, a kraj rata je sve bliže!

Putin je međutim odbio dati bilo kakav konkretan rok za završetak rata. Rekao je da su zapadne tvrdnje da se Rusija sprema na rat s Europom laž. Ruski predsjednik u petak je izjavio da "Rusija nikada nije prijetila i ne prijeti europskim zemljama", unatoč najnovijim europskim optužbama da je Moskva da je odgovorna za pad drona na zgradu u Rumunjskoj.

"Sve što rade je isključivo nastavak sukoba s Rusijom i opravdavanje prekomjerne potrošnje iz svojih državnih proračuna, posežući u džepove poreznih obveznika", izjavio je ruski predsjednik tijekom konferencije za novinare u Kazahstanu.

Rekao je također da se zapadni mediji trebaju sramiti zbog svoga izvještavanja o ukrajinskom napadu na učenički dom u Luhansku u kojem je stradala 21 osoba.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, koji se obratio nakon što je razgovarao o svojim visokim zapovjednicima, rekao je da Kijev nastavlja sa svojim ciljevima slabljenja i podrivanja ruskih ratnih napora, uključujući i napade dugog dometa na mete povezane s naftnom industrijom.

"Aktivno se branimo i važno je da nastavimo postizati svoje ciljeve, prvenstveno ciljati rusku logistiku i rusku naftnu industriju", rekao je Zelenskij u svome noćnom video obraćanju.

"Sve što oteža Rusiji vođenje rata pomaže tome da prije dođe do mira", rekao je.