PUTIN SE HVALI OVIM RAKETAMA

Zelenski: Rusija priprema napad na Ukrajinu Orešnikom!

Foto: PETROS KARADJIAS/REUTERS

Rusija se priprema na napad protiv Ukrajine balističkim projektilom Orešnik, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu, pozivajući se na obavještajne podatke Ukrajine, SAD-a i Europe. Do upozorenja dolazi dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio svojoj vojsci da pripremi opcije odmazde protiv Ukrajine za napad dronom na učenički dom u regiji Luhansk, pod kontrolom Rusije na istoku Ukrajine.

Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad.

Američko veleposlanstvo: Moguć je ogroman napad na Ukrajinu u roku od 24 sata!

"Vidimo znakove pripreme za kombinirani napad na ukrajinski teritorij, uključujući i Kijev, s različitim tipovima oružja. Navedeno oružje srednjeg dometa moglo bi se koristiti u takvom napadu", rekao je Zelenski na X-u, no nije se osvrnuo na napad dronom na učenički dom.

Rusija je već dvaput napala Ukrajinu Orešnikom, projektilom za kojeg se Vladimir Putin pohvalio da ga je nemoguće presresti zbog brzine koja je 10 puta veća od brzine zvuka.

Moskva je prvi put ispalila Orešnik protiv, kako je rekla, vojne tvornice u Ukrajini u studenom 2024. godine. Ukrajinski izvori rekli su da je projektil na sebi imao lažne bojeve glave, a ne eksploziv te da je izazvao ograničenu štetu.

Ukrajina tvrdi da nije gađala školu u Luhansku

Drugi napad dogodio se u siječnju 2026. godine, a projektil je pogodio regiju Lavova na zapadu zemlje.

"Skrećemo pozornost našim partnerima u SAD-u i Europi na činjenicu da su korištenje takvog oružja i produžetak ovog rata globalni presedan za druge potencijalne agresore", rekao je Zelenski.

Čelnici Britanije, Francuske i Njemačke opisali su rusko korištenje balističkog projektila Orešnik na zapadu Ukrajine kao "eskalirajuće i neprihvatljivo".

Stručnjak za 24sata: 'Napad na Baltik? Teško. Putin ima isti problem kao i Trump s Iranom'

Zelenski je rekao da Kijev računa na odgovor svijeta i na "odgovor koji nije post factum, nego je preventivan."

Mora se staviti pritisak na Moskvu tako da ne proširi rat, dodao je.

Američko veleposlanstvo: Moguć je ogroman napad na Ukrajinu u roku od 24 sata!
Američko veleposlanstvo: Moguć je ogroman napad na Ukrajinu u roku od 24 sata!

Izvori za praćenje i nadzor izvještavaju o mogućem premještanju ruskih obalnih raketnih sustava „Bastion” u Kursku oblast. To bi drastično smanjilo putanju leta projektila do Ukrajine
Ukrajina tvrdi da nije gađala školu u Luhansku
Ukrajina tvrdi da nije gađala školu u Luhansku

Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je navodni napad, dok je Moskva priopćila kako je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda
Nakon strašnog napada na školu, Putin najavio odmazdu
Nakon strašnog napada na školu, Putin najavio odmazdu

Optužio je Ukrajinu za namjerno ciljanje civila te izjavio kako je od ruskog ministarstva obrane zatražio opcije za odmazdu

