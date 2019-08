Novo krvoproliće: Maskirani napadač ubio najmanje 10 ljudi

U američkom gradu Daytonu u Ohiou je došlo do pucnjave, javlja RT. Tamošnji objavili su da je najmanje deset ljudi poginulo, a 10-ak ih je ranjeno.

Prema prvim informacijama, napadač je bio maskiran. Policija ga je, kako se navodi, "neutralizirala", ali zasad nije poznato jesu li ga ubili ili priveli.

#BREAKING: Even more police presence down by Dublin Pub. Waiting to hear where office scene is. pic.twitter.com/OWpYox1OTQ