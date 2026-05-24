NOVO NASILJE U Osijeku mlatili invalida i ukrali mu bicikl: 'On je gluhonijem, sve su mu uzeli'

Osječka norijada tijekom vikenda prošla bi bez većih problema da se na velikom druženju maturanata na obali Drave u petak navečer nije dogodio nemili incident. Dvojica mladića, jedan od 17, a drugi od 18 godina, nogama su i rukama tukli 42-godišnjeg Sašu S. iz Osijeka, inače gluhonijemu osobu. Ne samo da su ga tukli, nego su mu uzeli i bicikl, koji mu je jedino prijevozno sredstvo koje ima, ali i novčanik s dokumentima. Srećom pa je policija bila prisutna na norijadi, održavajući red i mir, te su na vrijeme primijetili premlaćivanje čovjeka i spriječili ozbiljnije posljedice.

- Brat je invalid, ne govori, ne čuje, ali jako voli druženja pa uvijek ide na javna okupljanja. Miran je i ne pravi probleme i mnogi ga Osječani poznaju. Na norijadu je otišao s ciljem da sakupi plastične boce, jer time si malo zaradi. Živi s roditeljima, s malom invalidninom, pa mu svaki cent dobro dođe. Zašto su ti dečki napali mog brata, nije mi jasno, ali kasnije su nam iz policije rekli da su bili pod utjecajem alkohola - kaže nam Sašina sestra Magdalena, koja je ogorčena postupkom mladića poglavito jer je bratov bicikl 'nestao', a on nema novca da si kupi drugi.

- Nama su drugi rekli da su ga ti mladići šutali nogama u glavu i svuda po tijelu. Policija koja je tamo bila ih je uhitila, a brata je odvezla Hitna u bolnicu. Imao je vidljive ozlijede po glavi, rukama i tijelu, a danas je to sve natečeno i boli ga. Pušten je iz bolnice, a po preporuci liječnika mora mirovati - kaže Magdalena dodajući kako bi bili sretni kada bi netko vratio Sašin bicikl jer ga jako voli.

"Brat je šoku. Iako je stariji od napadača, on se nije mogao obraniti jer ne zna. Nije mi jasno kako netko može napasti gluhonijemu osobu" dodaje sestra.

Policija je priopćila kako su na obalu Drave tijekom norijade došli i stoga što su primili dojave o ukradenim novčanicima te u obilasku proslave prekinuli tučnjavu koju su zatekli.

Pozvali su Hitnu pomoć koja je napadnutog čovjeka odvezla u bolnicu iako nije imao vidljive ozlijede.

"Maloljetnik i mlađi punoljetnik su uhićeni i dovedeni u službene prostorije policije gdje je utvrđeno da su pod utjecajem alkohola. Alkotestirani su u prisutnosti roditelja. Obojica su u policiji zadržani do otrježnjenja. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja mladićima su uručeni optužni prijedlozi zbog počinjenih prekršaja protiv javnog reda i mira", stoji u priopćenju policije.