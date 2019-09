Novo povjerenstvo odlučuje je li Mađarska ili je Madžarska

Ovih dana objavljeno je da je Vlada je osnovala Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena koji bi u četiri godine trebalo riješiti sve nedoumice kad su u pitanju imena lokalnih kao i svjetskih gradova, mjesta, sela.Hoćemo li u buduće pisati Paris ili Pariz, Mađarska ili Madžarska, Budinščina ili Budinšćina i slično odlučuje 12 članova. Oni će dati prijedloge i preporuke standardizacije geografskih imena kako bi se izgradila baza standardiziranih geografskih imena te se izradile smjernice za situacije kod kojih je bilo nedoumica.

- Ovo Povjerenstvo je nužno jer u hrvatskom jeziku imamo mnogo egzonima. To je naša tradicija jer smo pohrvatili mnoga strana imena. No zbog toga ujedno imamo i problem jer se imena iz stranih jezika moraju prevoditi pa na kraju se svakako pišu - pojasno nam je Željko Jozić iz Instituta za jezik. Članovi Povjerenstva za to neće primati naknade.