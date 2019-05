Novo veliko priznanje: 24sata osvojila 5 nagrada za projekte

Ma, tko će ovo nositi doma?! Pet komada na INMA Global Media Awardsima, uskliknuo je Boris Trupčević, direktor Styrije za Hrvatsku.

Trenutak kasnije već je bio na tlu, skupljao je osvojene nagrade.

- Sve mi je ispalo iz ruku - dodao je Trupčević, boreći se s pet plaketa.

U njujorškom Edison Ballroomu su 24sata dobila još jednu potvrdu da su medijski i digitalni predvodnik u regiji. Na INMA Awardsima osvojili su priznanja u pet kategorija, čime su dodatno zacementirali mjesto najnagrađivanije medijske kuće u regiji.

Među priznanjima koja su 24 sata osvojila u New Yorku su drugo mjesto za kampanju ‘Nestali’ u kategoriji najboljih ideja za poticanje čitanosti print proizvoda te posebno priznanje žirija za najbolje korištenje društvenih medija. Kampanja ‘Iseljavanje’, koja je podigla svijest o važnom nacionalnom problemu iseljavanja, osvojila je treće mjesto u kategoriji za najbolju ideju za poticanje čitanosti i angažmana na digitalnim kanalima, dok je ‘Best Book’, jedinstveni književni magazin u Hrvatskoj, osvojio posebno priznanje žirija u kategoriji najbolji novi print proizvod.

Foto: 24sata/24sata

Kampanja ‘Let’s talk about sex’ također je osvojila posebno priznanje žirija za najbolju provedbu native sadržaja.

Sva ova priznanja 24sata osvojila su u jakoj konkurenciji, u finalu su se za nagrade borili sa švedskim Schibstedom i Aftonbladetom, prestižnim The New York Timesom, NBC-jem, Financial Timesom...

INMA Global Media Awards organizira Međunarodno udruženje news medija (INMA), a na svjetskoj razini nagrađuje kampanje novinskih, digitalnih, televizijskih medija i radija.

Najbolje kampanje birao je žiri od 46 sudaca iz 15 zemalja.

Velika njujorška večer s pet novih priznanja samo su dodatna potvrda da 24sata ne samo da prate svjetske trendove, nego ih i diktiraju.

Foto: 24sata/24sata

Prije tjedan dana vratili su se iz Beča s još dvije prestižne novinarske nagrade. Prva je priznanje stručnog žirija za digitalnu platformu godine, a druga je nagrada za kampanju ‘No man’s land’, o problemu iseljavanja iz Hrvatske, koja je dodijeljena u kategoriji “Digital Storytelling”.

I tom prilikom nagrade Europskog novinskog kongresa uručene su direktoru Styrije za Hrvatsku Borisu Trupčeviću. Kongres se održao 12. do 14. svibnja, a na njemu je 500-tinjak europskih glavnih urednika i medijskih menadžera raspravljalo o budućnosti medijske industrije. Među govornicima je bio i austrijski kancelar Sebastian Kurz.

- Nagrade koju smo dobili za digitalnu transformaciju pokazuju da 24sata to radi najbolje u Hrvatskoj, regiji, ali i da je među najboljima i u Europi - kazao je Boris Trupčević.

