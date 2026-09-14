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BORBA PROTIV KOMARACA

NOVO ZAPRAŠIVANJE Važna obavijest za sve Zagrepčane: U utorak ujutro zatvorite prozore

Piše 24sata,
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NOVO ZAPRAŠIVANJE Važna obavijest za sve Zagrepčane: U utorak ujutro zatvorite prozore
Foto: Josip Regovic/Pixsell/Jarun Panorama/Canva
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U Zagrebu će se 15. rujna 2026. provoditi mjere suzbijanja komaraca u više naselja, a građanima se savjetuje da ostanu unutra tijekom tretiranja.

Grad Zagreb na službenim je stranicama obavijestio građane da će se 15. rujna 2026. u nekoliko zagrebačkih naselja provoditi mjere suzbijanja komaraca.

Tretiranje će se provoditi na više lokacija u različitim dijelovima Zagreba. Obuhvaćeni su Ravnice, Siget, Poljanice, Borongaj, Volovčica, Donje Svetice i Gajnice, kao i šire područje Jaruna.

Za tretiranje će biti korišteni preparati koje je odobrilo Ministarstva zdravstva. U slučaju loših vremenskih uvjeta, tretiranje će se provesti prvi sljedeći dan s povoljnim uvjetima.  Građanima se preporučuje da tijekom tretmana, između 4 i 7 sati, ne borave na otvorenom te da zatvore vrata i prozore svojih domova.

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- Radi sigurnog i učinkovitog provođenja tretiranja komaraca, molimo građane da tijekom provedbe mjera ne borave na otvorenom te da zatvore prozore i vrata. Pčelari se pozivaju da za vrijeme tretiranja pčele drže zatvorenima u košnicama. Stanare na obuhvaćenom području molimo da omoguće pristup dvorištima stambenih objekata u noćnim satima - priopćili su iz Grada.

Grad Zagreb redovito provodi mjere suzbijanja komaraca koje su propisane Programom mjera i Provedbenim planom preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada Zagreba za 2026. godinu.

- Mjere uključuju otkrivanje i uklanjanje legla koje je moguće ukloniti; larvicidne mjere tj. suzbijanje ličinki u leglima koja nije moguće ukloniti; adulticidne mjere tj. suzbijanje odraslih letećih komaraca i protuepidemijske mjere (pri pojavi bolesti), za koje lokacije, opseg provedbe i hitnost temeljem epidemiološke obrade određuje Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar - zaključuju iz Grada.

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