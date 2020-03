Novopridošlica u zoološkom: Stigao mali zebrić ili zebrica

Zoološki vrt u Zagrebu jučer je dobio novopridošlicu.

Radi se o malenoj zebri koja je samo sat vremena nakon oždrijebljenja već trčala po nastambi.

Majka joj je Sabina iz Alenheima, a otac je Gustav koji je stigao iz Plzena iz Češke.

Njih dvoje su prije dvije godine na svijet donijeli još jedno žensko mladunče.

Foto: Pixell

Za sada se još ne zna kojeg je mladunče spola.

- Prema nekim naznakama moja je pretpostavka da bi mogao biti mužjak, jedan pravi Bad Blue Boys jer se rodio u sjevernom dijelu zoološkog vrta prema Maksimirskom stadionu - rekao nam je ravnatelj Zoološkog vrta, Damir Skok.

Ždrijebljenje je prošlo brzo i jako dobro, a ždrijebe se odmah osovilo na noge.

- Za sada najviše odmara, dobro siše i igra se - kaže ravnatelj.

Foto: Pixell

Drugi rođaci u nastambi su ga dobro prihvatili, a majka je jako zaštitnički nastrojena prema njemu.

- Nema ljepšeg u zoološkom vrtu nego kada vam se rodi tako vitalno,lijepo mladunče. Svi smo zbog toga presretni - kaže Skok.

Ako je dečko, onda bi kod ulaska u njegovu spolnu zrelost moglo doći do problema s tatom.

Foto: Pixell

- Tata je već star, ima 23 godine pa to nije toliko izgledno da bi između njih moglo doći do sukoba. Iako kada on uđe u spolnu zrelost bit će nam gotova afrička savana s žirafama i zebrama, pa ne bi trebalo biti problema jer neće biti u toliko bliskom kontaktu - zaključuje ravnatelj.

