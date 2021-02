Ako vas put nanese u naselje Donja Reka pored Jastrebarskog, novi asfalt će vas odvesti do vile smještene na pitoresknim brežuljcima.

Ističe se svojom konstrukcijom, podignuta je iznad naselja, na osami. I zasad se još ne nalazi u imovinskoj kartici SDP-ova gradonačelnika Jastrebarskog Zvonimira Novosela. Ne nalazi se niti u zemljišnim knjigama i katastru, nego je tamo još uvijek upisana oranica od 3140 kvadrata iako objekt izgleda prilično dovršeno i da je potrebno urediti samo vanjski dio okućnice.

Gradonačelnik Novosel se pak opravdava da iako tako izgleda, ona još nije pogodna za život, nema niti osnovne sanitarije niti je uređena i dobila uporabne dozvole.

- U imovinsku karticu se treba upisati kuća i koja nema još uporabnu dozvolu ako je podobna za život. Ali mi unutra još ne živimo, tek prije mjesec dana je dovedena voda, nema niti pipa, WC-a, stubišta... Izgleda izvana dovršeno zato što je montažna kuća koja se brzo podigne, ali daleko je još od dovršetka za život. Nadam se da ćemo tehnički pregled i uporabnu dobiti na jesen, a useliti se do Božića. Nemam što skrivati, tada ću sve upisati u imovinsku i u zemljišne knjige – kaže nam Novosel koji je poslao i fotografije interijera budućeg doma koje dokazuju da kuća još nije podobna za život

Inače, upravo zbog raznih pokušaja makinacija, ali i različitih tumačenja, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je izdalo uputu da se novoizgrađene nekretnine trebaju upisati u imovinske kartice u trenutku kada su podobne za život, čak i ako nemaju još sve dozvole i nisu upisane u gruntovnicu i katastar.

Ali Novosel kaže da to s njegovom kućom još nije slučaj. Zakonska obveza je inače upisati značajnu promjenu u imovini najkasnije do kraja godine u kojoj je nastala. Iako se to ne čini na prvi pogled, kuća je montažna, pa je zato i neobično da nije završena duže od godinu i pol od početka gradnje.

Kuća vrjednija od kredita

- Nisam ugovorio gradnju po principu “ključ u ruke”, nego visoki roh bau i sada još rade majstori na unutrašnjosti. Da je kuća klasična gradnja, ljudi znaju živjeti i bez fasade koja je uvjet za uporabnu dozvolu. Kod montažne ona izvana izgleda dovršeno, ali unutra još ima dosta posla - kaže. Za izgradnju ove kuće je gradonačelnik digao kredit od 150.000 eura još 2019. godine. Prema tabli koja je i sada uz kuću, radovi su počeli u srpnju iste godine.

Na kraju te godine, Novosel je u imovinsku upisao da je započeo gradnju na svom zemljištu, čak je naveo i izvođača radova. Radi se o tvrtki Domus plus koja proizvodi montažne kuće. Prema njihovom katalogu, najveća tipska kuća koju imaju je površine 248 četvornih metara. I za visoki roh bau košta skoro 930.000 kuna.

Već na prvi pogled se vidi da je Novoselova kuća veća od te tipske kuće. A potvrđuje to i sam gradonačelnik.

Novi asfalt završava iza kuće

- Ne, zbog konfiguracije terena nismo mogli koristiti niti jednu tipsku kuću, nego je napravljen novi projekt. Supruga i ja smo godinama osmišljavali što želimo i kakav raspored imati. Površina je oko 300 četvornih metara, od čega na garažu otpada 40 kvadrata. U njoj je jedna odvojena stambena jedinica oko 75 četvornih metara za punicu i njenog sina, a ostatak ćemo koristiti supruga, ja i naše troje djece – kaže Novosel. Kredit nije upisan na novoj kući, nego na obiteljskoj kući u kojoj i Novosel ima stan. Ta hipoteka je i na stanu od 110 četvornih koji on koristi s obitelji, ali i na onom koji glasi na njegova oca.

Gradonačelnik potvrđuje i da će nova kuća koštati više od tih 150.000 eura kredita. Ali navodi da je još 61.500 eura osigurala punica koja je prodala svoju kuću i uplatila novac njegovoj supruzi. Upravo kako bi mogli sagraditi novi objekt. Tako da će sama izgradnja i opremanje koštati minimalno 210.000 eura.

- Konačnu vrijednost za sad ne znam, to ćemo znati kada je završimo i tada ću upisati u imovinsku karticu. Punica je živjela u Njemačkoj i odlučila se vratiti ovdje. Prodala je staru kuću i uplatila sav novac kako bi mogli napraviti ovu novu kuću. Sve je odrađeno preko računa i ima jasno podrijetlo imovine koje je lako dokazivo – objašnjava gradonačelnik kako je uspio zatvoriti financijsku konstrukciju za novi dom.

Do kuće vodi i novi asfalt koji je napravio Grad Jastrebarsko. Asfaltirani dio završava nekoliko desetaka metara iza obiteljske kuće gradonačelnika. Novosel ima i za to obrazloženje. Kaže da je sve obnovljeno u sklopu europskog projekta koji provode zadnje tri godine i koji je vrijedan preko 170 milijuna kuna.

- Izgradili smo više od 43 kilometra nove kanalizacije u 10-ak naselja i svagdje je rađeno isto, nakon kanalizacije je napravljen i novi asfalt. Tako je bilo i s Donjom Rekom – kaže Novosel.

Kum Zmajlović odmah pored

Inače, parcelu odmah do njegove, na istom brežuljku, ima i SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar Mihael Zmajlović.

On i Novosel su i kumovi, a parcele su kupili skoro u isto vrijeme 2010. godine. Zmajlović je parcelu od 3188 četvornih metara u imovinskoj kartici procijenio na vrijednost 480.000 kuna.

- Ne, ja neću graditi kuću iako je to bio plan. Kada sam sve stavio na papir, ispalo je da bi se trebao previše zadužiti, pa smo supruga i ja odustali od takve investicije – kaže Zmajlović koji živi u stanu u Jastrebarskom koji još glasi na njegova oca, pa nije upisan u imovinsku karticu.

Kada je postao ministar, Zmajlovića je na čelu Jastrebarskog naslijedio upravo Novosel koji mu je bio zamjenik u to doba.