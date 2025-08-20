Novozelandskog vojnika osudili na dvije godine zatvora zbog pokušaja špijunaže

Vojni sud osudio je u srijedu novozelandskog vojnika na dvije godine zatvora zbog pokušaja špijunaže za stranu silu. Vojnik, čije ime nije objavljeno, priznao je pokušaj špijunaže, pristup računalnom sustavu u nepoštene svrhe i svjesno posjedovanje sporne publikacije.

Vojni sud u vojnom kampu Linton u blizini Palmerston Northa čuo je kako je vojnik dao karte i fotografije vojnih baza tajnom agentu koji se predstavljao kao agent strane države.

Tijekom istrage pronađene su kod njega kopije videozapisa uživo ubojstva 51 vjernika u dvije džamije u Christchurchu u ožujku 2019. koje je počinio Brenton Tarrant.

Vojnik je postao zanimljiva osoba nakon napada u Christchurchu dok se policija obračunavala s desničarskim ekstremističkim skupinama, čiji je bio član, čulo se na sudu.

Dok ga je pratila, novozelandska vlada postala je svjesna da je "uspostavio kontakt s trećom stranom, što ukazuje na to da je vojnik koji želi prebjeći", prema dogovorenom sažetku koji je pročitalo tužiteljstvo.

Vojni sud je trajno potisnuo identitet strane nacije. To je bila prva osuda za špijunažu u povijesti Novog Zelanda.

Vojnik je uhićen u prosincu 2019. i od tada je proveo sve osim šest dana pod onim što su novozelandske obrambene snage nazvale otvorenim pritvorom.

Morao je živjeti u vojnoj bazi u vojnoj kući i bio je podložan policijskom satu.

Vojnik je suspendiran s punom plaćom, a od uhićenja je zaradio više od 230.000 američkih dolara.

U tom je razdoblju oženio svoju suprugu i dobio dvoje djece. Njegova supruga očekuje treće dijete.