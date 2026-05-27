Nožem pokušao ubiti dvojicu u Zagrebu, ide u istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici ispitalo je muškarca (43) zbog sumnje u dva kaznena djela ubojstva u pokušaju. Sutkinja suda u Velikoj Gorici na prijedlog DORH-a odredila mu je istražni zatvor.

- Osnovano se sumnja da je okrivljeni 43-godišnjak 24. svibnja 2026. u jednom ugostiteljskom objektu na području Novog Zagreba (Sveta Klara) prvotno došao u verbalni sukob s 26-godišnjim i 35-godišnjim hrvatskim državljanima, a potom fizički nasrnuo na njih.

Sumnja se da je zatim nožem ozlijedio 26-godišnjaka u području glave, natkoljenice lijeve noge i abdomena.

- Zatim je 35-godišnjaka ubo u području abdomena, nanijevši im time teške tjelesne ozljede, dok je smrtni ishod izostao zbog pravodobno pružene medicinske intervencije - naveli su.