Obavijesti

News

Komentari 0
IMAJU TEŠKE OZLJEDE

Nožem pokušao ubiti dvojicu u Svetoj Klari, smetalo mu kako pričaju s konobaricom u kafiću

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Nožem pokušao ubiti dvojicu u Svetoj Klari, smetalo mu kako pričaju s konobaricom u kafiću
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad muškarcem (43) zbog sumnje u pokušaj ubojstva dvojice muškaraca (26 i 35). Muškarac je u nedjelju oko 15.10 sati na području Novog Zagreba ušao u verbalni sukob s muškarcima koji su u tom trenutku bili u drušvu još jedne osobe, a sve zbog neprikladne komunikacije sa zaposlenicom ugostiteljskog objekta, što je 43-godišnjaku zasmetalo, piše PU zagrebačka.

TEŠKA NESREĆA Minibus s učenicima izletio s ceste u Obrovcu. Troje u bolnici
Minibus s učenicima izletio s ceste u Obrovcu. Troje u bolnici

Izvadio je preklopni nož i naredio im da izađu van. Izašli su na parkiralište ispred lokala, a 43-godišnjak je nasrnuo na njih. Nožem je prvo napao 26-godišnjaka te ga ozlijedio u predjelu glave, prsa i bedra. Istim nožem je ozlijedio i 35-godišnjaka u predjelu trbuha, nakon čega je pobjego. Iste večeri su ga uhitili i proveli istragu.

ISTRAGA TRAJE UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog
UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog

Liječnička pomoć ozlijeđenima je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da su teško ozlijeđeni. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Amerika opet napala Iran! Ajatolah: Nema povratka
IZ MINUTE U MINUTU

Amerika opet napala Iran! Ajatolah: Nema povratka

87. DAN RATA Nakon skoro dva mjeseca prekida vatre, SAD je bombardirao iranske lansere raketa na jugu zemlje i brodove Revolucionarne garde.. Amerikanci su napade opisali kao samoobranu i optužili Iran za postavljanje mina u Hormuz
Afera Hipodrom: Saznali smo koju basnoslovnu cifru će morati vratiti Kostanjević u nagodbi
PRIZNAO KRIVNJU

Afera Hipodrom: Saznali smo koju basnoslovnu cifru će morati vratiti Kostanjević u nagodbi

Tomislav Tomašević je čitavo vrijeme vjerovao u Kostanjevićevu nevinost i poručivao da ga zanima koje to dokaze ima Uskok da je primio mito. Sada je Kostanjević sve priznao, a Grad je zasad izgubio veliki dio novca
SKANDAL Šef vatrogasaca tri sata čekao hitnu na Visu, krv je iskašljavao: Nije bilo prijevoza!
TKO JE ZAKAZAO?

SKANDAL Šef vatrogasaca tri sata čekao hitnu na Visu, krv je iskašljavao: Nije bilo prijevoza!

Znate što mi najviše smeta? Što je moj kolega pomogao tolikim ljudima i imao na stotine intervencija. A sad kad je njemu trebalo, sustav je zakazao, rekao je njegov kolega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026