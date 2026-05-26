Nožem pokušao ubiti dvojicu u Svetoj Klari, smetalo mu kako pričaju s konobaricom u kafiću

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad muškarcem (43) zbog sumnje u pokušaj ubojstva dvojice muškaraca (26 i 35). Muškarac je u nedjelju oko 15.10 sati na području Novog Zagreba ušao u verbalni sukob s muškarcima koji su u tom trenutku bili u drušvu još jedne osobe, a sve zbog neprikladne komunikacije sa zaposlenicom ugostiteljskog objekta, što je 43-godišnjaku zasmetalo, piše PU zagrebačka.

Izvadio je preklopni nož i naredio im da izađu van. Izašli su na parkiralište ispred lokala, a 43-godišnjak je nasrnuo na njih. Nožem je prvo napao 26-godišnjaka te ga ozlijedio u predjelu glave, prsa i bedra. Istim nožem je ozlijedio i 35-godišnjaka u predjelu trbuha, nakon čega je pobjego. Iste večeri su ga uhitili i proveli istragu.

Liječnička pomoć ozlijeđenima je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da su teško ozlijeđeni. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.