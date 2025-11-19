Nožem ubadao ženu u garaži na Kvatriću, umalo je ubio, ali nisu ga osudili za pokušaj ubojstva

Donald Josipović (39) na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od deset godina zatvora jer je u javnoj garaži Kvatrić nožem izbo S. M. (45) i to nakon što je nekoliko sati ranije u njezinu društvu opljačkao njezina bivšeg dečka.

Iako ga je tužiteljstvo teretilo za pokušaj femicida i razbojništvo, sudsko vijeće smatralo je da u njegovu postupanju nema elemenata kaznenog djela pokušaja femicida odnosno da njegov napad nije bio rodno uvjetovan te su djelo okvalificirali kao nanošenje osobito teške tjelesne ozljede.

U kaznu će mu uračunati vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 8. prosinca na dalje. Ostaje iza rešetaka jer je osuđen na kaznu dulju od pet godina. Određeno mu je i obvezno psihijatrijsko liječenje te će mu oduzeti 70 eura koje je stekao kaznenim djelom. Oslobođen je plaćanja troškova postupka koji padaju na teret proračuna.

Optužnica ga je teretila da je 8. prosinca oko 1 sat na -3 etaži javne garaže na Kvaternikov trgu u alkoholiziranu stanju s 1,26 promila alkohola u organizmu prvo verbalno napao S. M., s kojom je bio u ljubavnoj vezi vrijeđajući je i optužujući je da ga je izdala. Nakon što je nazvala policiju, uzeo je preklopni nož nazubljene oštrice duljine 9,5 centimetara, primio je za kosu i dvaput ubo u predjelu glave i vrata.

- Nemoj ljubavi, nemoj - govorila mu je žrtva moleći ga da prestane i pokušavajući se udaljiti, no on ju je ubo još dva puta nakon čega se srušila. U tom je trenutku naišao djelatnik javne garaže koji je čuo zapomaganje i sišao na -3 etažu nakon čega je s nožem u ruci krenuo prema njemu.

Nekih dva i pol sata prije svega toga, Donald je sa S. M. došao u stan njezina bivšeg dečka M. M. Istim nožem zamahnuo je prema njemu.

- Što si je vrijeđao i ponižavao? Ispikat ću te nožem, bio sam 12 godina u zatvoru zbog ubojstva - zaprijetio mu je i tražio ga novac. Žrtva je odgovorila da nema novca pa mu je uze pet eura u kovanicama koje je našao te mobitel XIAOMI vrijedan oko 65 eura.

Prije iznošenja svoje obrane Donald je pokušao pregovarati s predsjednikom sudskog vijeća o visini kazne. To mu nije prošlo, no svejedno je iznio obranu. Tvrdio je tako da je žrtvu poznavao "točno 50 dana", od kojih su se "40 dana družili, drogirali, išli na piće i vodili ljubav". Tvrdio je da između njih nije bilo nikakve emocionalne veze, kako je bio pod utjecajem alkohola, a nije vičan piću te je tvrdio da je na vrata M. M. došao na nagovor žrtve S. M., no ne kako bi ga opljačkao.

Vezano uz događaj u garaži je rekao da je ona počela napadati njega i da joj je uzeo mobitel jer ga je htio prodati. Na kraju ga je razbio, a ona ga je počela još više napadati. Od alkohola i speeda više nije znao što bi pa se sjetio noža u džepu i krenuo je bosti.

Nakon što je pala, kazao je, on je s njezina mobitela zvao Hitnu pomoć i policiju. Dok je ležala držao joj je ranu iz koje je najviše krvarila i polijevao je šampanjcem koji su imali u torbi.

- Nisam to želio napraviti, nisam je želio ubiti. Htio sam je samo zastrašiti, iskreno se kajem. Žao mi je. Oštećenoj sam se već ispričao, a ovim putem se ispričavam i njoj. Pokušat ću im nekako nadoknaditi štetu. Ona se naprosto zaljubila u mene, a ja sam joj odmah rekao da ne želim s njom nikakvu vezu niti djecu, ali da se možemo družiti jer imao sam druge planove, drugu djevojku i želio sam otići za Njemačku - branio se Josipović. Dodao je da i žrtvi sve oprašta.

Prilikom izricanja kazne sudsko vijeće olakotnim je cijenio da je u vrijeme događaja bio bitno smanjeno ubrojiv, činjenicu da je iskazao kajanje i djelomično priznao djelo, odnosno priznao ubadanje žrtve i da je počinio razbojništvo, kao i činjenicu da je zvanjem policije i Hitne pomoći pokušao sanirati posljedice počinjenog dok mu je otegotna prijašnja osuđivanost.

