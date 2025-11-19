Pokušao ubiti ženu u garaži u Zagrebu, stigao na sud: 'Ajmo se dogovorit za moju kaznu...'

Na Županijskom sudu u Zagrebu jučer je nastavljeno suđenje 39-godišnjem Donaldu Josipoviću, višestrukom recidivistu optuženom za pokušaj femicida nad 45-godišnjom S. M., kao i za razbojništvo počinjeno svega nekoliko sati prije napada. Tijekom iznošenja obrane Josipović je, po prvi put od početka postupka, progovorio o događajima iz prosinca prošle godine, ali i pokušao pregovarati o visini kazne prije nego što će iznijeti svoju verziju događaja, piše Jutarnji list.

„Ajmo napraviti neki dogovor vezano za moju kaznu... da mi kažete koliko mogu dobiti okvirno i tada bih iznio svoju obranu“, rekao je optuženi, nastojeći doznati kazneni raspon prije izlaganja. No, predsjednik sudskog vijeća objasnio mu je da je takva mogućnost u ovoj fazi postupka isključena, te ga pozvao da se izjasni o optužbama.

Sudac ga je pritom informirao da je za femicid zakonom propisana minimalna kazna od deset godina, dok se pokušaj može blaže sankcionirati, ali i podsjetio da mu se na teret stavlja i razbojništvo. Čuvši to, Josipović je vidno uzdrmano pristao iznijeti obranu, iako je njegov vlastiti odvjetnik istaknuo da je ostao zatečen klijentovim nastupom i tvrdnjama.

„Bio sam pod utjecajem alkohola i droge“

Josipović je u svom obraćanju sudu odgovornost pokušao prebaciti na kombinaciju alkohola, speeda, nesanice – ali i na oštećenu, tvrdeći kako ga je te večeri navodno „obmanula“. Prema njegovoj verziji, uoči brutalnog napada u garaži na Kvatriću, dvojac je prethodno posjetio stan muškarca M. M., gdje je optuženi, prijeteći nožem, počinio razbojništvo. Iz stana su, prema optužnici, odnijeli mobitel i nekoliko eura u kovanicama.

Nakon toga, par se uputio prema garaži, gdje je došlo do fizičkog sukoba. Josipović je priznao da je oštećenu u „afektu počeo bosti nožem“, navodeći da je bio dezorijentiran od alkohola i droge. Iako je žrtva preživjela napad s teškim ozljedama, optuženi tvrdi kako ju nije želio ubiti, te da je „ostao pružiti pomoć“ i pozvao hitnu pomoć.

„Iskreno se kajem. Žao mi je. Nisam je želio ubiti... Ona se zaljubila u mene, a ja sam pogriješio“, rekao je Josipović, dodajući da je s oštećenom bio u odnosu za koji tvrdi da nije bio „ljubavna veza“, već tek „druženje, alkohol, droga i vođenje ljubavi“.

Neobična objašnjenja i kontradiktorne tvrdnje

Tijekom ispitivanja sudskog vijeća i vlastitog odvjetnika, Josipović je iznosio niz dodatnih detalja – od načina na koji su se upoznali, do objašnjenja zašto je boravio u luksuznom hotelu nakon izlaska iz zatvora. Tvrdio je da je raspolagao s oko 20 tisuća eura, te da je volonterski surađivao s Crvenim križem i kretao se „u raznim krugovima“.

Njegova tvrdnja da s oštećenom nije bio u vezi, unatoč intenzivnom druženju i intimi, izazvala je dodatne reakcije u sudnici. Na pitanje suca radi li se ipak o ljubavnoj vezi, odgovorio je: „Ne, nikakva ljubav, niti blizu!“

Presuda se očekuje danas

Nakon gotovo godinu dana od događaja u podzemnoj garaži na zagrebačkom Kvatriću, suđenje se približilo završnici. Optuženi Josipović danas će doznati presudu za kaznena djela koja mu se stavljaju na teret – pokušaj femicida i razbojništvo.

Sud je, tijekom saslušanja, u više navrata upozorio optuženog da sve što iznosi ide u dokazni postupak, te ga potaknuo da se fokusira na događaje, a ne na pokušaje pregovora o kazni. Hoće li njegovo izraženo kajanje i obrana utjecati na konačnu odluku, znat će se nakon što sudsko vijeće objavi svoju odluku.