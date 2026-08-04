Sa samo jednom turbinom u pogonu elektrana Paks proizvodi 240 megavata, što je samo 12 posto ukupne proizvodnje u uobičajenim radnim uvjetima
Nuklearka Paks radi na 12 posto
Mađarska nuklearna elektrana Paks jedva je izbjegla potpuno zatvaranje nakon što je vodostaj Dunava pao na rekordno nisku razinu za vrijeme toplinskog vala, rekao je u utorak premijer Péter Magyar.
"Oko 1:30 ujutro bili smo tek nekoliko milimetara od potpunog zatvaranja nuklearke", napisao je Magyar na svojoj Facebook stranici u utorak ujutro. "Ali onda je pad vodostaja Dunava prekinut i do jutra je porastao za 1,5 centimetar", dodao je.
Elektrana trenutačno radi sa svojom posljednjom turbinom "u sigurnim uvjetima", kazao je.
Elektrana Paks, koja jamči trećinu mađarske potrošnje električne energije, raspolaže s četiri reaktorske jedinice i nalazi se oko 100 kilometara južno od glavnoga grada Budimpešte. Rashladnu vodu crpi iz Dunava, čija je razina u cijeloj Mađarskoj trenutačno na povijesno niskoj razini.
I ta je država, poput brojnih drugih europskih zemalja trenutačno usred snažnoga toplinskog vala.
Sa samo jednom turbinom u pogonu elektrana Paks proizvodi 240 megavata, što je samo 12 posto ukupne proizvodnje u uobičajenim radnim uvjetima, podaci su Mađarske agencije za atomsku energiju (HAEA).
Prošli se vikend činilo vjerojatnim da će Paks prije ili kasnije morati biti u potpunosti zatvoren zbog niskog vodostaja Dunava. To bi bilo prvo potpuno zatvaranje od puštanja prvog reaktorskog bloka u rad 1982. godine. No od tada se vodostaj Dunava u Mađarskoj ponovno lagano povećava.
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