Obavijesti

News

Komentari 0
IZBJEGLI POTPUNO GAŠENJE

Nuklearka Paks radi na 12 posto

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nuklearka Paks radi na 12 posto
Paks nuclear power plant | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sa samo jednom turbinom u pogonu elektrana Paks proizvodi 240 megavata, što je samo 12 posto ukupne proizvodnje u uobičajenim radnim uvjetima

Mađarska nuklearna elektrana Paks jedva je izbjegla potpuno zatvaranje nakon što je vodostaj Dunava pao na rekordno nisku razinu za vrijeme toplinskog vala, rekao je u utorak premijer Péter Magyar.

"Oko 1:30 ujutro bili smo tek nekoliko milimetara od potpunog zatvaranja nuklearke", napisao je Magyar na svojoj Facebook stranici u utorak ujutro. "Ali onda je pad vodostaja Dunava prekinut i do jutra je porastao za 1,5 centimetar", dodao je.

Elektrana trenutačno radi sa svojom posljednjom turbinom "u sigurnim uvjetima", kazao je.

UŽIVO DRAMATIČNA NOĆ NA DUNAVU Paks radi na 12 posto, rekordno niski vodostaji diljem Hrvatske
DRAMATIČNA NOĆ NA DUNAVU Paks radi na 12 posto, rekordno niski vodostaji diljem Hrvatske

Elektrana Paks, koja jamči trećinu mađarske potrošnje električne energije, raspolaže s četiri reaktorske jedinice i nalazi se oko 100 kilometara južno od glavnoga grada Budimpešte. Rashladnu vodu crpi iz Dunava, čija je razina u cijeloj Mađarskoj trenutačno na povijesno niskoj razini.

I ta je država, poput brojnih drugih europskih zemalja trenutačno usred snažnoga toplinskog vala.

Sa samo jednom turbinom u pogonu elektrana Paks proizvodi 240 megavata, što je samo 12 posto ukupne proizvodnje u uobičajenim radnim uvjetima, podaci su Mađarske agencije za atomsku energiju (HAEA).

Prošli se vikend činilo vjerojatnim da će Paks prije ili kasnije morati biti u potpunosti zatvoren zbog niskog vodostaja Dunava. To bi bilo prvo potpuno zatvaranje od puštanja prvog reaktorskog bloka u rad 1982. godine. No od tada se vodostaj Dunava u Mađarskoj ponovno lagano povećava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'
NIKAD ZABORAVLJENO

Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'

Čekao sam susret s mladićem kojeg sam snimio u jednome mračnom razdoblju, u ratu, i kojeg nisam vidio 27 godina, kaže Belošević.
VIDEO Eksplozije na Dunavu: Ovako pokušavaju spasiti nuklearnu elektranu od gašenja
PRIZORI IZ RUMUNJSKE

VIDEO Eksplozije na Dunavu: Ovako pokušavaju spasiti nuklearnu elektranu od gašenja

Rumunjske pomorske snage u ponedjeljak su nastavile s kontroliranim eksplozijama na kanalu Bala na Dunavu kako bi preusmjerile tok rijeke i osigurale dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Cernavoda. Eksplozije se provode s ciljem da se dio vode iz kanala Bala vrati u staro korito Dunava, čime bi se povećao vodostaj i omogućio normalniji rad elektrane. Ove izvanredne mjere dolaze nakon što je Rumunjska zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proglasila izvanredno stanje koje će biti na snazi tijekom cijelog kolovoza.
Eksplozija kod Bosiljeva: Troje ljudi ozlijeđeno. Mladića (20) helikopterom prevezli u bolnicu
UŽAS

Eksplozija kod Bosiljeva: Troje ljudi ozlijeđeno. Mladića (20) helikopterom prevezli u bolnicu

Policija će na mjestu događaja obaviti očevid, nakon čega će uslijediti kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti eksplozije i o kakvoj je napravi riječ

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026