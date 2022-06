O inflaciji: 'Sve je na stolu', o bolnicama koje su u problemu zbog eura: 'Nevjerojatno'

Objavljen je podatak za inflaciju u svibnju od 10,8 posto i kako smo i prije govorili, iz mjeseca u mjesec, da ćemo sigurno tijekom prve polovice godine vidjeti trendove dodatnog ubrzavanja inflacije i to se događa, istaknuo je ministar financija Zdravko Marić o stopi inflacije koja je dosegla dvoznamenkasti broj.

Naglasio je kako je za drugu polovicu godine teško predviđati bilo kakve trendove.

- Vidjeli ste da je i Europska središnja banka reagirala i najavila povećanje referentnih kamatnih stopa za 0,25 postotnih bodova u srpnju te da će vrlo vjerojatno, gotovo sigurno, u rujnu ponovno ići s dizanjem kamatnih stopa, uz ostavljanje otvorene mogućnosti koliko će to povećanje biti, prije svega ovisno o razvoju situacije vis-a-vis inflacije. To nam dovoljno govori koliko je situacija kompleksna - rekao je.

Novi paket mjera: 'Ovisi o razvoju situacije i mogućnostima koje imamo'

Na pitanje hoće li država donijeti novi paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima, Marić je istaknuo kako to ovisi o razvoju situacije i mogućnostima koje imamo.

- Uzimajući u obzir tržišne principe ćemo i dalje donositi određene odluke. Postoji puno inicijativa, svakodnevno nam dolaze, sve uzimamo u obzir, ali mi moramo gledati i širu sliku. Pratimo i što rade druge zemlje. Neki pozivaju na daljnje odgovore, a neki ukazuju i na neki način smirivanje takve vrste pritisaka - rekao je dodavši kako večeras ide na sastanak Vijeća ministara u Luksemburgu, na kojem će najveći dio rasprave bit će vođen upravo o inflaciji.

Vezano uz rast rata kredita, ministar je poručio kako on osobno nije vidio primio takvu obavijest svoje banke te istaknuo da međunarodna tržišta prolaze turbulentnu fazu.

- Prije dva mjeseca je bila rasprava jesmo li odabrali dobar trenutak kad smo išli na izdavanje obveznice. Ne da smo izabrali dobra, nego najbolji mogući trenutak. Govorimo o razdoblju od dva mjeseca, danas je referentna kamatna stopa povećana za 1,1 postotni bod, što bi bilo na godišnjoj razini 12,5 milijuna eura ako je riječ o jednom postotnom bodu. Napravili smo dobar posao vezano uz fiksne kamate, a oni koji imaju varijabilne kamate, bez obzira na ovakve trendove koji idu prema povećanju kamatnih stopa, ta dinamika nije toliko značajna - rekao je.

'Sve je na stolu'

Upitan za prijedlog javnolinijskih prijevoznika za cijenu karte od 70 kuna po uzoru na Njemačku i da li bi to bilo rješenje da se građane usmjeri da koriste javni prijevoz u trenutku divljanja cijena goriva, Marić je istaknuo kako svatko gleda iz neke svoje perspektive ponovivši da Vlada sve to uzima u obzir i na ništa ne odmahuje rukom.

- Sve je na stolu. U ovakvim okolnostima sve je na stolu, ali treba biti odgovoran, hladne glave. Svi gledamo gdje nas najviše boli i svrbi. Ne bih ništa prejudicirao, sve ćemo uzeti u obzir, nije ovo poziv na razumijevanje prema nama jer je naša odgovornost, ali trebamo sagledati cjelokupnu situaciju - rekao je.

'Pitanje od milijun kuna'

Na pitanje kada očekuje rezultat od povećanja referentne kamatne stope, mjere Europske središnje banke, Marić je istaknuo kako je to pitanje od milijun kuna.

- Sigurno da su mjere monetarnih središnjih banaka u smislu povećavanja kamatnih stopa jedan od glavnih alata u borbi ublažavanja efekata inflacije, ali tu treba biti vrlo oprezan jer je u ovakvim okolnostima jako važno, uz borbu protiv inflacije, očuvati i normalno funkcioniranje gospodarstva, uz opskrbne lance do razine zaposlenosti, razine BDP-a i gospodarske aktivnosti. Moramo biti spremni na sve. ECB i američke Federalne rezerve donijeli su odluku, ali i otvorili prostor za sljedeću odluku ovisno o kretanju cijena - rekao je naglasivši kako ne postoji čarobni štapić za rješavanje ovog problema.

- Najsretniji bih bio kada bih vam znao reći da vrhunac ide tada i tada, a nakon toga smirivanje. Prije nekoliko mjeseci se govorilo da će u prvoj polovici doći do rasta pa onda do ispuhivanja, no retorika i zaključci su se promijenili - rekao je.

Upitan znači li to da će u godinama pred nama građani imati sve manje u novčaniku, kao i država za reakciju, a da će cijene biti sve veće, Marić poručuje kako ne mora to nužno biti tako.

- Ovakva situacija, kao i razdoblje povijesno niskih referentnih kamatnih stopa, mora doći do svog kraja. No, do kojih razina? Vidimo što se geopolitički i geostrateški događa u svijetu, kako možemo bilo što prejudicirati? Hrvatskoj je jasno na što treba staviti naglasak - hrana, energetika, kvalitetan zdravstveni sustav, ono što vas čini otpornijima na bilo koju krizu - rekao je.

Opleo po ravnateljima bolnica koji opet kukaju

Osvrnuo se i na najnovije upumpavanje države u bolnice za plaćanje dugova, i to u iznosu od 100 milijuna eura, ali i kukanje istih ustanova da nemaju novaca ni za nabavku softverskog programa za pretvorbu kuna u eura pa opet traže pomoć Ministarstva financija. Nevjerojatno mu je da u svojim proračunima već nisu ukalkulirali taj trošak kad se o uvođenju eura priča već godinama.

- Nevjerojatno, kao da netko živi van ovog svijeta i prostora. O uvođenju eura govorimo već godinama i sad odjednom se netko može čuditi i uz ove silne milijarde koje se daju mi sad govorimo o nekim softverima koji, koliko sam vidio u javnom prostoru, možete pronaći gratis određene kodove za preračunavanje određenih cijena. Stvarno ne razumijem - poručio je.

