Komentari 0
O korgijima kraljice Elizabete brinut će se Andrewova obitelj

Piše HINA.,
Korgiji pokojne kraljice Elizabete II., za koje su brigu nakon njezine smrti preuzeli Andrew Mountbatten Windsor i Sarah Ferguson, ostat će i dalje u njihovoj obitelji, potvrdila je Buckinghamska palača

Nakon kraljičine smrti par je preuzeo brigu o Muicku i Sandy, smjestivši ih u Royal Lodge. No sada su se, s obzirom na to da par više neće živjeti u Windsoru pojavila nagađanja o tomu tko će se brinuti o psima.

Buckinghamska palača je za novinsku agenciju PA službeno rekla da će "korgiji ostati s obitelji", no u objavi nije pojašnjeno hoće li im dom pružiti Andrew, Sarah ili princeze Eugenie i Beatrice.

U obraćanju Platformi kreativnih žena u Londonu, o čemu je izvijestio list The Times Sarah Ferguson je kazala: "Kod mene su njezini psi, ja imam njezine korgije. Svako jutro dođu i laju. Sigurna sam da mi se to ona kroz njih obraća. Sigurna sam da je to ona, podsjeća me na to da je još uvijek tu."

Pokojna kraljica je tijekom života imala više od 30 korgija. Mnogi od njih bili su izravni potomci Susan, koju su joj roditelji poklonili za osamnaesti rođendan 1944. godine. Mlada princeza Elizabeta stvorila je toliko snažnu vezu sa Susan da ju je pas pratio čak i na medeni mjeseci.

