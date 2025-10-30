Obavijesti

SVE ZBOG AFERA

Princ Andrew ostaje bez titule princa, mora napustiti i veliko kraljevsko imanje Royal Lodge

Princ Andrew ostaje bez titule princa, mora napustiti i veliko kraljevsko imanje Royal Lodge
Foto: Toby Melville/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, Andrew se ranije odrekao svih titula, uključujući i titule vojvode od Yorka. Ovo je uslijedilo nakon niza skandala vezanih uz njegov odnos s Jeffreyjem Epsteinom, ali i navodne povezanosti s kineskim špijunom.

Britanskim medijima odjeknula je vijest kako će princ Andrew ostati bez svoje titule te uz to napušta imanje Royal Lodge, poručila je večeras Buckinghamova palača.

- Njegovo Veličanstvo je danas započelo službeni postupak za oduzimanje titule, počasnih zvanja i priznanja princu Andrewu - priopćili su iz palače.

- Njegov smještaj na imanju Royal Lodge pružao mu je do sada pravnu zaštitu. On je sada službeno obaviješten o napuštanju tog smještaja te će se preseliti na privatni rezidenciju. Ove mjere smatraju se neophodnima, unatoč tome što on i dalje poriče optužbe koje mu se stavljaju na teret - dodaju.

State funeral and burial of Queen Elizabeth
Foto: TOBY MELVILLE/Press Association

Kako piše BBC, Andrew će biti smješten na privatni posjed Sandringham, a sve će financirati kralj Charles.

Podsjetimo, Andrew se ranije odrekao svih titula, uključujući i titule vojvode od Yorka. Ovo je uslijedilo nakon niza skandala vezanih uz njegov odnos s Jeffreyjem Epsteinom, ali i navodne povezanosti s kineskim špijunom.  Titulu princa mu je tada ostala s obzirom na to da je sin kraljice Elizabete II.

