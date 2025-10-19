O napadu na Pavičića oglasio se i Sindikat novinara: 'On nikada nije pristajao na autocenzuru!'

Nakon što su nepoznati vandali na zgradi Jurice Pavičića ostavili sramotnu i prijeteću poruku, o napadu na književnika i kolumnista Jutarnjeg lista oglasio se i Sindikat novinara Hrvatske. Nepoznati vandali na njegovoj zgradi su napisali 'Komunjaro šugava, j... te u guzicu'. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Sindikat novinara Hrvatske najoštrije osuđuje napad na kolumnista i književnika Juricu Pavičića, člana našeg Sindikata, čija je obiteljska zgrada u Splitu išarana uvredljivim i homofobnim porukama. Ovaj čin nije samo vandalizam — to je otvoreni pokušaj zastrašivanja novinara i gušenja slobode izražavanja.

Jurica Pavičić već desetljećima predstavlja jedno od najvažnijih i najprepoznatljivijih imena hrvatskog novinarstva i književnosti. Njegove kolumne i eseji obilježeni su znanjem, integritetom i dosljednošću u obrani javnog interesa. Pavičić nikada nije pristajao na autocenzuru ni na podilaženje, zbog čega danas trpi ono što u svakoj demokratskoj državi mora biti neprihvatljivo — prijetnje, uvrede i javno vrijeđanje.

Ovaj incident dolazi samo nekoliko tjedana nakon sličnih prijetnji upućenih piscu i novinaru Miljenku Jergoviću, što pokazuje zabrinjavajući trend porasta netrpeljivosti prema novinarima i svima koji slobodno misle i govore. Takva atmosfera ne nastaje slučajno — ona je rezultat dugotrajnog poticanja mržnje, diskreditacija i targetiranja novinara često i od strane onih koji bi trebali zastupati demokratske vrijednosti.

Zagreb: Razgovor s Juricom Pavičićem na Festivalu svjetske književnosti | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sindikat novinara Hrvatske upozorava da napadi na novinare nisu samo osobni obračuni, nego udar na temeljne vrijednosti, pravo na istinu i kritičko mišljenje.

Pozivamo nadležne institucije, Ministarstvo unutarnjih poslova i Državno odvjetništvo, da hitno istraže ovaj slučaj i procesuiraju počinitelja. Također, pozivamo političke i društvene aktere da preuzmu odgovornost za atmosferu mržnje koju stvaraju ili prešutno podržavaju. Sindikat novinara Hrvatske izražava punu podršku Jurici Pavičiću - stoji u priopćenju.

Pavičić je rekao ranije da mu ništa neće ovaj dan pokvariti.

- Volio bih da taj netko svoje homoerotske fantazije realizira negdje drugdje, a ne na mome zidu. Frapantno mi je da me proziva kao komunjaru, što nikada nisam bio za razliku od ljudi koji su proteklih tjedana potpirivali ovakvu atmosferu, od Josipa Jovića u Hrvatskom tjedniku, koji je još uvijek partijski sekretar Slobodne Dalmacije jer nikome nije imao predati svoju funkciju do profesorice Mirjane Kasapović koja nam prigovara da primamo novce od Ministarstva - rekao je za Jutarnji.