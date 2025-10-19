Obavijesti

News

Komentari 2
SRAMOTNE PORUKE

O napadu na Pavičića oglasio se i Sindikat novinara: 'On nikada nije pristajao na autocenzuru!'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 2 min
O napadu na Pavičića oglasio se i Sindikat novinara: 'On nikada nije pristajao na autocenzuru!'
Zagreb: Razgovor s Juricom Pavičićem na Festivalu svjetske književnosti | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ovaj čin nije samo vandalizam, to je otvoreni pokušaj zastrašivanja novinara i gušenja slobode izražavanja, stoji u priopćenju SNH

Nakon što su nepoznati vandali na zgradi Jurice Pavičića ostavili sramotnu i prijeteću poruku, o napadu na književnika i kolumnista Jutarnjeg lista oglasio se i Sindikat novinara Hrvatske. Nepoznati vandali na njegovoj zgradi su napisali 'Komunjaro šugava, j... te u guzicu'. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Sindikat novinara Hrvatske najoštrije osuđuje napad na kolumnista i književnika Juricu Pavičića, člana našeg Sindikata, čija je obiteljska zgrada u Splitu išarana uvredljivim i homofobnim porukama. Ovaj čin nije samo vandalizam — to je otvoreni pokušaj zastrašivanja novinara i gušenja slobode izražavanja.

GRAFIT NA ZGRAD Sramotne poruke na zgradi novinara Jurice Pavičića: 'Frapantno je da me se proziva'
Sramotne poruke na zgradi novinara Jurice Pavičića: 'Frapantno je da me se proziva'

Jurica Pavičić već desetljećima predstavlja jedno od najvažnijih i najprepoznatljivijih imena hrvatskog novinarstva i književnosti. Njegove kolumne i eseji obilježeni su znanjem, integritetom i dosljednošću u obrani javnog interesa. Pavičić nikada nije pristajao na autocenzuru ni na podilaženje, zbog čega danas trpi ono što u svakoj demokratskoj državi mora biti neprihvatljivo — prijetnje, uvrede i javno vrijeđanje.

Ovaj incident dolazi samo nekoliko tjedana nakon sličnih prijetnji upućenih piscu i novinaru Miljenku Jergoviću, što pokazuje zabrinjavajući trend porasta netrpeljivosti prema novinarima i svima koji slobodno misle i govore. Takva atmosfera ne nastaje slučajno — ona je rezultat dugotrajnog poticanja mržnje, diskreditacija i targetiranja novinara često i od strane onih koji bi trebali zastupati demokratske vrijednosti.

Zagreb: Razgovor s Juricom Pavičićem na Festivalu svjetske književnosti
Zagreb: Razgovor s Juricom Pavičićem na Festivalu svjetske književnosti | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sindikat novinara Hrvatske upozorava da napadi na novinare nisu samo osobni obračuni, nego udar na temeljne vrijednosti, pravo na istinu i kritičko mišljenje.

Pozivamo nadležne institucije, Ministarstvo unutarnjih poslova i Državno odvjetništvo, da hitno istraže ovaj slučaj i procesuiraju počinitelja. Također, pozivamo političke i društvene aktere da preuzmu odgovornost za atmosferu mržnje koju stvaraju ili prešutno podržavaju. Sindikat novinara Hrvatske izražava punu podršku Jurici Pavičiću - stoji u priopćenju.

Pavičić je rekao ranije da mu ništa neće ovaj dan pokvariti.

- Volio bih da taj netko svoje homoerotske fantazije realizira negdje drugdje, a ne na mome zidu. Frapantno mi je da me proziva kao komunjaru, što nikada nisam bio za razliku od ljudi koji su proteklih tjedana potpirivali ovakvu atmosferu, od Josipa Jovića u Hrvatskom tjedniku, koji je još uvijek partijski sekretar Slobodne Dalmacije jer nikome nije imao predati svoju funkciju do profesorice Mirjane Kasapović koja nam prigovara da primamo novce od Ministarstva - rekao je za Jutarnji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici
IMALA 0,84 PROMILA

Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici

27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka te je, zbog neprilagođene brzine, izgubila nadzor nad vozilo. Imala je 0,84 promila
Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna
PRVI DETALJI PLJAČKE

Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna

Pojedinci su ušli izvana pomoću radne platforme s košarom i za samo sedam minuta odnijeli nakit neprocjenjive vrijednosti, izjavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez
EPPO: 'DORH-u ne dajemo cijelu informaciju. Bojimo se curenja'
NOVI SUKOB

EPPO: 'DORH-u ne dajemo cijelu informaciju. Bojimo se curenja'

Opet se zaoštrilo između dva istražna tijela, a tužitelji EPPO-a u Hrvatskoj poručuju da čuvaju informacije jer se boje curenja detalja istraga iz DORH-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025