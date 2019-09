O Škari šute na misi, a Ćiro i Klemm ga brane: Bio je šarmer

Lijeva strana, odmah pored oltara, rezervirana je za zaposlenike Autokluba Siget, koji po šefovoj komandi moraju svakog osmog u mjesecu posvjedočiti Kristovu uskrsnuću. Njega nema tu. Damir Škaro ne može nazočiti naručenoj misi jer je zauzet sjedenjem u istražnom zatvoru zbog optužbe za silovanje tajnice.

Gvardijan Rajko Gelemanović objavljuje kako se misa održava za radnike sigetskog autokluba, ne spominjući nijednom riječju predsjednika ni uznemirujuće optužbe koje mu vise oko vrata.

Ljudi bježali iz crkve

Nema ni Smiljana Kožula, egzorcista koji je Škari blagoslovio ured. Vjernici okupljeni u rezerviranom oltarskom bloku škrti su na riječima. Ne žele komentirati Škaru ni skandalozne informacije o njemu koje gotovo svakodnevno isplivavaju na površinu. Ispričavaju se i bježe na kišu.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

S obzirom na to da se “obični ljudi” očito boje progovoriti o posrnulom šefu, obratili smo se rukovodstvu na višim položajima. Članovi upravnog i nadzornog odbora Autokluba Siget su, kako kažu, iznenađeni i šokirani optužbama. Prema njihovim izjavama, nitko od visokopozicioniranih kolega nikad nije primijetio da se njihov predsjednik i bivši saborski zastupnik ponašao kao seksualni predator. Miroslav Ćiro Blažević, član upravnog odbora, žestoko ga brani.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - Škaro je apsolutno jedan human čovjek. Zapošljavao je toliki broj naših boraca, naših najvažnijih ljudi koji su ostali bez posla. Ima reputaciju, popularnost i ljepotu. Ima jednu muškost i on se dopada mnogim pravim ženama. A ovo što mu se meće, garantiram svojim životom i moralom da to ništa nije istina. Naš sud je vrlo lijen i dosadan, ali je dostižan. Donijet će pravu presudu i vidjet ćete da je sve to folklor - rekao nam je Blažević.

Slične stavove zastupa i Josip Klemm, Škarin kum i član nadzornog odbora.

Ljubomorni na Škaru

- Žrtvu ne smijemo omalovažavati i moramo je zaštititi. Ja sam njegov prijatelj i kum i neću ga se odreći, a doživljavam ga kao jednog šarmantnoga gospodina. Damir Škaro je dobročinitelj koji ljudima pomaže i nitko ne može reći da nije tako. Ja stvarno nisam nikad vidio da je on nasilan prema ženama. Mi muškarci možemo reći i da smo bili ljubomorni na njegov šarm prema ženama, a je li taj šarm bio drukčiji kad je bio nasamo, to ne znam - rekao je Klemm, i sam osuđen zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinko Čutura iz upravnog odbora poznaje Škaru još otkad je ovaj bio zastupnik u Hrvatskom saboru. I on, kao Ćiro i Klemm, osjeća potrebu istaknuti Škarin izgled i šarm.

Što je bilo iza kulisa?

- On je bio naočit i zgodan čovjek, to je činjenica i ne mogu reći da nije imao uspjeha kod cura. Nije mi djelovao kao čovjek koji bi nekoga silovao. Da se kao sportaš ne može kontrolirati, to ne mogu shvatiti. On je bio onako malo... Malo se osjetilo da ima dobro mišljenje o sebi. Sumnjam da su optužbe za silovanje točne, ali ako je to napravio, onda nema oprosta - smatra Čutura.

Goran Zovak, član nadzornog odbora, kaže kako ovo nije mogao zamisliti.

- S njim imam korektan odnos i dobru suradnju. Imao je svoj način komunikacije, bio je direktan i uvijek je rekao to što je mislio. Ovo za što ga prozivaju, ja to nisam vidio i nemam komentara - kaže Zovak.

Miljenko Javorović iz upravnog odbora također je iznenađen optužbama za silovanje.

- O njemu se može sve reći, ali ne da je nasilan, bez obzira na njegovu boksačku prošlost. Idući tjedan imamo sjednicu pa ćemo vidjeti što dalje - kaže Javorović.

Grgo Luburić iz Stegovnog suda sa Škarom je uredno surađivao.

- Njegov odnos prema zaposlenicima je, koliko sam vidio, bio korektan. Ono što se iza kulisa događalo ne želim niti mogu komentirati - rekao nam je Luburić.

Među članovima nadzornog odbora je i glumac Goran Grgić.

- Poznajem ga, djeca su nam zajedno išla u školu. Nikad nisam ovakvo nešto naslutio. Ne podržavam nikakva napastovanja i šokiran sam što moram odgovarati na nešto takvo - rekao nam je Grgić.