Obama: 'Da, izvanzemaljci su stvarni, ali ih nisam vidio...'

Bivši američki predsjednik Barack Obama, gostujući u popularnom političkom podcastu novinara Briana Tylera Cohena, dao je iznenađujuće izravan odgovor na jedno od najintrigantnijih pitanja današnjice. U razgovoru koji je pokrio niz tema, od stanja američke politike do osobnih anegdota, najviše je odjeknula njegova kratka, ali znakovita izjava o postojanju izvanzemaljskog života.

'Gdje su izvanzemaljci?'

Tijekom takozvane "brze runde" pitanja, voditelj Cohen iskoristio je priliku da bivšeg predsjednika pita ono što mnoge zanima: "Jesu li izvanzemaljci stvarni?". Obama je bez oklijevanja, uz smiješak, odgovorio potvrdno, no odmah je demantirao najpoznatije teorije zavjere koje se vežu uz tu temu.

​- Stvarni su, ali ih nisam vidio i ne drže ih u Području 51 - rekao je Obama.

Nastavio je u šaljivom tonu, odbacujući ideju o tajnim vladinim postrojenjima.

​- Ne postoji nikakvo podzemno postrojenje. Osim ako ne postoji neka golema zavjera kojom su to sakrili čak i od predsjednika Sjedinjenih Država - dodao je.

Kako bi dodatno naglasio koliko ga je ta tema zanimala, ispričao je da je upravo to bilo jedno od prvih pitanja koje je postavio po preuzimanju dužnosti u Bijeloj kući. Na Cohenovo pitanje što ga je najviše zanimalo kad je postao predsjednik, Obama je kroz smijeh odgovorio: "Gdje su izvanzemaljci?".

Ozbiljna pozadina ležernih izjava

Iako su njegove najnovije izjave izrečene u ležernom tonu, ovo nije prvi put da se Obama dotiče ove teme. Još 2021. godine priznao je da postoje vladine snimke i zapisi o neidentificiranim letećim objektima, odnosno "neidentificiranim anomalnim fenomenima" (UAP), kako ih službeno nazivaju. Tada je u ozbiljnijem tonu objasnio kako zabilježeni objekti pokazuju obrasce kretanja i brzine koje se ne mogu objasniti poznatom tehnologijom, zbog čega ih agencije i dalje proučavaju.

U podcastu je također primijetio kako su ljudi danas postali gotovo "desenzibilizirani" na ovakve vijesti. Komentirao je kako bi objava da postoje neobjašnjivi objekti na nebu prije deset godina izazvala globalni šok, dok se danas u medijima tretira tek kao prolazna zanimljivost.