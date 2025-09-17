Obama nakon ubojstva Kirka: 'Amerika se suočava s krizom kakvu dosad nismo vidjeli'

Bivši američki predsjednik Barack Obama upozorio je na, kako je rekao, “političku krizu kakvu dosad nismo vidjeli” nakon ubojstva konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, piše BBC. U Pennsylvaniji je u utorak izjavio da osobno nije poznavao Kirka i da se u mnogočemu nije slagao s njegovim stavovima, ali je ubojstvo nazvao “užasnim i tragičnim”. Kritizirao je izjave Donalda Trumpa i njegovih saveznika prema političkim protivnicima, podsjećajući kako su republikanski predsjednici u prošlosti u kriznim trenucima naglašavali važnost nacionalnog jedinstva.

Kirk (31) ubijen je 10. rujna tijekom govora na Sveučilištu Utah Valley u Oremu. Poginuo je od jednog hica iz vatrenog oružja. Samo nekoliko dana kasnije, 22-godišnji Tyler Robinson službeno je optužen za njegovo ubojstvo, posjedovanje oružja i niz drugih kaznenih djela. Tužitelji su najavili da će tražiti smrtnu kaznu. Prema riječima okružnog tužitelja Jeffreyja Graya, Robinson je u porukama napisao da je pucao jer je “imao dovoljno njegovih govora mržnje”.

Prije Robinsonova uhićenja, najbliži Trumpovi suradnici optuživali su lijeve aktiviste i retoriku demokratskih političara za poticanje nasilja. Glavna državna odvjetnica Pam Bondi poručila je da će administracija krenuti u obračun s “govorom mržnje”, iako u SAD-u ne postoji poseban zakon koji ga definira. Potpredsjednik JD Vance otišao je i korak dalje, pozivajući na javno prokazivanje svih koji su slavili Kirkovu smrt ili ga kritizirali nakon ubojstva.

Obama je u svom govoru poručio kako predsjednik u ovakvim trenucima mora raditi na smirivanju tenzija i okupljanju građana. Pozvao je Amerikance da poštuju pravo drugih da izražavaju mišljenja s kojima se duboko ne slažu. Istaknuo je i primjere republikanskog guvernera Utaha Spencera Coxa te demokratskog guvernera Pennsylvanije Josha Shapira, koji su, prema njegovim riječima, pokazali da je moguće voditi žestoke rasprave uz zadržavanje osnovne razine poštovanja.

Bivši predsjednik podsjetio je da ni nakon masovnog napada bijelog supremacista na crnačku crkvu u Južnoj Karolini 2015. nije koristio tragediju za obračun s političkim protivnicima, te da je predsjednik George W. Bush nakon napada 11. rujna 2001. jasno poručio da “SAD nisu u ratu s islamom”. Nasuprot tome, naglasio je da današnja retorika Donalda Trumpa i njegovih suradnika, u kojoj političke protivnike nazivaju “štetočinama” i “neprijateljima koje treba ciljati”, predstavlja ozbiljan problem za američku demokraciju.

Na Obamine riječi oštro je reagirala Bijela kuća, koja ga je nazvala “arhitektom moderne političke podjele” te poručila da je upravo on tijekom svog mandata poticao Amerikance da jedni druge etiketiraju kao “nazadnjake”, “fašiste” ili “naciste”.

Iako bivši predsjednici SAD-a nakon mandata uglavnom izbjegavaju otvorenu kritiku svojih nasljednika, Obama je posljednjih mjeseci sve češće napadao Trumpa, posebno zbog njegovih poteza prema sveučilištima i pravosuđu, ali i demokrate koje optužuje da ne pružaju dovoljno snažan otpor aktualnoj administraciji.