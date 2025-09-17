Ispraćaj Charlieja Kirka bit će na stadionu NFL momčadi: Trumpa će štititi čak stotinu snajperista

Očekuje se da će se predsjednik SAD-a Donald Trump, visoki dužnosnici administracije i Republikanske stranke te vodeći politički utjecajni ljudi okupiti u nedjelju u Arizoni kako bi odali počast Charlieju Kirku, ubijenom konzervativnom aktivistu. No komemoracija, koja će se održati na golemom stadionu State Farm u Glendaleu, neposredno izvan Phoenixa, predstavljat će ogroman test za provedbu zakona, posebno za američku tajnu službu, agenciju koja se već suočava s naporima i ogromnim pritiskom.

A razlog okupljanja - jedan jedini, smrtonosni metak s namjerom ušutkavanja političke figure - samo naglašava rizike. State Farm Stadium ima kapacitet od više od 63.000 ljudi, a registracija za sudjelovanje na događaju otvorena je za javnost, uz navođenje imena, e-pošte, mobitela i poštanskog broja. Stadion - dom NFL momčadi Arizona Cardinalsa - ima pomični krov, što znači da može biti zatvoren ili otvoren.

- Ova lokacija može se smatrati atraktivnom metom za neprijateljskog aktera zbog svoje vidljivosti. Potencijal da sigurnosni protokol bude poremećena nizom različitih prijetnji nešto je na što se policija stvarno mora usredotočiti - rekao je Jonathan Wackrow, bivši agent američke tajne službe i suradnik CNN-a koji je specijaliziran za upravljanje rizicima.

Foto: Elizabeth Frantz

To će zahtijevati napore za ublažavanje mogućnosti incidenata poput sudara vozila s mnoštvom, bioloških prijetnji, postavljanje snajperista u i izvan arene te zaštitu poznatih osoba. Bijela kuća zatražila je dodatnih 58 milijuna dolara za financiranje sigurnosti izvršne i sudske vlasti nakon Kirkova atentata.

Od Kirkovog ubojstva nekoliko kampanja ili političkih skupina već je otkazalo događaje iz opreza. A kako se približavaju međuizbori, kandidati će sve više biti prisiljeni odvagnuti svoju potrebu za povezivanjem s biračima i potencijalnim biračima naspram stvarnosti bavljenja politikom u vrijeme sve većih prijetnji.

- Trenutno postoji mnoštvo crvenih znakova upozorenja za pojedince, bilo da su članovi Kongresa, izabrani dužnosnici na saveznoj, državnoj ili lokalnoj razini ili, kao što je slučaj s Charliejem Kirkom, ključnim političkim utjecajnim čovjekom, da upravo sad promoviraju vlastite političke misli - rekao je Wackrow.

- Zašto? Jer vidimo ljude koji normaliziraju ciljano ubijanje zbog pritužbi - upozorio je, ukazujući i na nedavno ubojstvo zastupnice u Minnesoti Melisse Hortman i njezina supruga te ubojstvo Briana Thompsona, izvršnog direktora United Healthcarea, na Manhattanu.