Obama upozorava na AI: Ako ne preuzmemo kontrolu, moglo bi postati jako opasno

Bivši američki predsjednik Barack Obama upozorio je da bi umjetna inteligencija mogla biti opasna ako se njome ne upravlja na odgovarajući način te je pozvao demokrate da oblikuju politike i strategije upravljanja, izvijestio je u nedjelju New York Times.

Sve veći broj američkih zakonodavaca traži stroža pravila za umjetnu inteligenciju, nakon upozorenja tvrtke Anthropic da brzi napredak nosi rizik od izumiranja ljudske vrste.

"To je nešto što se vrlo brzo razvija u privatnim rukama i, ako ne preuzmemo kontrolu nad time, mislim da bi moglo biti opasno", citirao je NYT Obamu.

List navodi da je on potaknuo čelnika demokratske manjine u Zastupničkom domu, Hakeema Jeffriesa, da pomogne u oblikovanju javne rasprave o politici vezanoj uz umjetnu inteligenciju ako demokrati ponovno preuzmu kontrolu nad Zastupničkim domom na izborima sredinom mandata.

Također je pozvao kandidate za predsjedničke izbore 2028. godine da umjetnu inteligenciju uvrste među ključne točke svojih programa, uz vrlo jasan plan rješavanja sigurnosnih i gospodarskih pitanja povezanih s tom tehnologijom, navodi list.

Zabrinutost zbog mogućeg izumiranja potaknuta je slučajevima u kojima je umjetna inteligencija počela djelovati nekontrolirano i hakirati vanjske sustave.

U subotu je izvršni direktor tvrtke Anthropic, Dario Amodei, pozvao tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom da uspore rad na proširivanju sposobnosti modela uslijed sve većeg straha od zlouporabe te tehnologije, s čime su se složili izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman i Elon Musk, koji vodi tvrtku xAI.