RASKOL U WASHINGTONU

Obavještajci protiv Bijele kuće: Tulsi Gabbard tvrdi da Iran ne obnavlja zalihe urana

Trump je pak govorio da je Iran pokušao obnoviti svoj nuklearni program i da ta zemlja nikad ne smije imati nuklearno oružje. Poručio je da će napadom okončati sigurnosnu prijetnju SAD-u i ponuditi Irancima priliku

Iran nije pokušao obnoviti proces obogaćivanja urana nakon američko-izraelskog napada u lipnju 2025., rekla je šefica američke obavještajne službe Tulsi Gabbard u pisanoj izjavi, čime je proturječila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu o ciljevima rata protiv Teherana.

- Nakon operacije 'Ponoćni čekić', iranski program obogaćivanja urana je uništen. Od tada nije uložen nikakav napor kako bi se pokušali obnoviti njihovi kapaciteti obogaćivanja - navela je Gabbard u izjavi predanoj u srijedu parlamentarnom odboru.

- Ulazi u bombardirane podzemne objekte bili su zatrpani zemljom i zapečaćeni cementom - dodala je.

Trump je pak govorio da je Iran pokušao obnoviti svoj nuklearni program i da ta zemlja nikad ne smije imati nuklearno oružje.

Poručio je da će napadom okončati sigurnosnu prijetnju SAD-u i ponuditi Irancima priliku da svrgnu svoje vladare.

