Obavijesti

News

Komentari 0
'SVE SU TO LAŽI'

Rusi osudili ubojstva iranskih dužnosnika, ali tvrde: 'Mi s Iranom nemamo suradnju'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Maxim Shipenkov

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je navode kao neutemeljene tijekom svoje dnevne konferencije za novinare

Kremlj je negirao izvještaje da Rusija proširuje razmjenu obavještajnih podataka i vojnu suradnju s Iranom, nazvavši takve navode dezinformacijama. Reakcija je uslijedila nakon što je Wall Street Journal objavio da Moskva Teheranu osigurava satelitske snimke i naprednu tehnologiju bespilotnih letjelica.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je navode kao neutemeljene tijekom svoje dnevne konferencije za novinare.

​- Velika većina izvještaja nije ništa više od dezinformacija, stoga ne smatramo da je potrebno komentirati svaki od njih - rekao je Peskov.

​- Službeni predstavnici Sjedinjenih Država dali su izjave o ovom pitanju, rekavši da nemaju nikakve informacije o toj temi - dodao je.

Njegova izjava dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošlog tjedna rekao kako vjeruje da Vladimir Putin i Rusija "malo" pomažu Iranu. U međuvremenu, Wall Street Journal je objavio da je Rusija osigurala satelitske snimke i tehnologiju dronova kako bi pomogla Iranu u ciljanju američkih snaga.

Kremlj osudio ubojstva iranskih dužnosnika

Kremlj je također osudio potvrđena i nepotvrđena ubojstva iranskih vođa u američko-izraelskim napadima, dan nakon što su mediji i dužnosnici potvrdili da je visoki sigurnosni dužnosnik Ali Laridžani ubijen u Teheranu.

​- Nedvosmisleno osuđujemo svaku akciju usmjerenu na nanošenje štete zdravlju, ili čak ubojstvo ili eliminaciju članova vodstva suverenog i neovisnog Irana, kao i vodstva drugih zemalja. Osuđujemo takve akcije - rekao je Peskov novinarima, prenosi agencija Reuters.

Rusija, koja trenutno upravlja jedinom operativnom iranskom nuklearnom elektranom, oštro je kritizirala američko-izraelske napade na Iran, svog bliskog partnera, te je pozvala na hitan prekid vatre i pregovore.
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
