Komentari 0
Obdukcija otkrila: Evo od čega su umrli štićenici doma u Tuzli

Piše Hina,
Obdukcija otkrila: Evo od čega su umrli štićenici doma u Tuzli
Raste broj poginulih u požaru u staračkom domu u Tuzli, u tijeku je očevid | Foto: stringer/PIXSELL

Požar u domu za umirovljenike u Tuzli odnio 12 života! Svi stradali od gušenja. Istraga u tijeku, čekaju se izvještaji stručnjaka

Svi štićenici doma za umirovljenike u Tuzli koji su smrtno stradali u požaru koji je tamo izbio u utorak navečer umrli su uslijed gušenja, pokazala je obdukcija čije su rezultate u četvrtak objavili iz tužiteljstva Tuzlanske županije koje vodi istragu o ovoj tragediji.

"Smrtno je stradalo šest muškaraca i šest žena, svi štićenici doma umirovljenika u Tuzli. Prema preliminarnim rezultatima do sada obavljenih obdukcija, oni su smrtno stradali uslijed gušenja, odnosno trovanja ugljičnim monoksidom", kazao je glasnogovornik tužiteljstva Admir Arnautović.

Najstarija žrtva rođena je 1929. godine a najmlađa 1958.

11 LJUDI POGINULO U POŽARU Ovo je šef Doma u Tuzli koji je dao ostavku! Na najviše katove je stavio nepokretne ljude
Ovo je šef Doma u Tuzli koji je dao ostavku! Na najviše katove je stavio nepokretne ljude

Na Kliničkom centru u Tuzli u poslijepodnevnim je satima preminula još jedna žena, također štićenica doma. Ona je u bolnicu dopremljena u teškom stanju i bila je na strojevima za umjetno disanje no uslijed zadobivenih ozljeda je preminula pa je njezinom smrću ukupni izravni broj žrtava požara povećan na 12.

Ranije tijekom dana iz županijskog MUP-a su potvrdili kako je u utorak umro još jedan štićenik doma no to se dogodilo nešto prije nego što je izbila vatra pa se ne smatra izravnom žrtvom požara.

U županijskom tužiteljstvu sada očekuju izvještaje kriminalističke policije, te vještaka elektro struke i protupožarne zaštite i zaštite na radu.

"O uzrocima požara ćemo izvijestiti javnost kada se analiziraju izvještaji i nalazi i mišljenja stručnih osoba i istražitelja", izjavio je Arnautović.

