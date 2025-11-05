Veliki požar zahvatio je Dom za umirovljenike u Tuzli. 11 ljudi je poginulo, a štićenica Doma otkrila je zabrinjavajuće detalje...
Ovo je šef Doma u Tuzli koji je dao ostavku! Na najviše katove je stavio nepokretne ljude
Najmanje 11 ljudi poginulo je u velikom požaru koji je zahvatio u utorak navečer Dom za umirovljenike u Tuzli. Još 35 ljudi je u bolnici, a petero njih je u teškom stanju.
- Pet pacijenata je na respiratoru i u izuzetno su teškom stanju. Kod hospitaliziranih pacijenata dijagnosticirane su ozljede zbog udisanja dima, odnosno štetnih tvari prilikom sagorijevanja - navode iz bolnice.
Kako piše Faktor.ba ravnatelj ustanove Mirsad Bakalović jutros je podnio ostavku, a u sve su se uključile i nadležne službe.
- To je najmanje što mogu učiniti kao čovjek. Ovo je čisto ljudsk - rekao je Bakalović.
Posebno su zabrinjavajuće ispovijesti drugih štićenika doma. Propitkuje se i odluka kojom su najteži slučajevi, poput onih nepokretnih ljudi, bili na najvišim katovima zgrade.
- Ne znam jesu li prostori i stakla ostali otvoreni ili su popucali, na trećem sam katu. Odmah sam zvala recepciju, nisam je mogla dobiti. Onda sam pogledala kroz prozor i vidjela da nešto pada - prepričala je stanarka Ruža Gajić, prenosi Avaz.ba.
- Netko se onda pojavio i pitao jesmo li ugroženi, rekla sam da nisam, osjećam dim, prokišnjava, ne znam ni jesu li prozori ispravni.
Rekla je kako su nadležni prvo izvlačili ljude s viših katova.
- Zabrinuta sam za mnoge, ima dosta štićenika koji neće voditi računa, neće isključiti iz utičnica, ne znam što se događa. Na najvišim katovima su nepokretni ljudi.