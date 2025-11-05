Obavijesti

News

Komentari 2
11 LJUDI POGINULO U POŽARU

Ovo je šef Doma u Tuzli koji je dao ostavku! Na najviše katove je stavio nepokretne ljude

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Ovo je šef Doma u Tuzli koji je dao ostavku! Na najviše katove je stavio nepokretne ljude
1
Foto: youtube/RTV Tuzla

Veliki požar zahvatio je Dom za umirovljenike u Tuzli. 11 ljudi je poginulo, a štićenica Doma otkrila je zabrinjavajuće detalje...

Najmanje 11 ljudi poginulo je u velikom požaru koji je zahvatio u utorak navečer Dom za umirovljenike u Tuzli. Još 35 ljudi je u bolnici, a petero njih je u teškom stanju.

- Pet pacijenata je na respiratoru i u izuzetno su teškom stanju. Kod hospitaliziranih pacijenata dijagnosticirane su ozljede zbog udisanja dima, odnosno štetnih tvari prilikom sagorijevanja - navode iz bolnice.

PORUKA NA FACEBOOKU Tuzlanski fotoreporter o požaru u Domu za starije: 'Ovo je nešto najpotresnije što ikad doživjeh'
Tuzlanski fotoreporter o požaru u Domu za starije: 'Ovo je nešto najpotresnije što ikad doživjeh'

Kako piše Faktor.ba ravnatelj ustanove Mirsad Bakalović jutros je podnio ostavku, a u sve su se uključile i nadležne službe. 

- To je najmanje što mogu učiniti kao čovjek. Ovo je čisto ljudsk - rekao je Bakalović.

Posebno su zabrinjavajuće ispovijesti drugih štićenika doma. Propitkuje se i odluka kojom su najteži slučajevi, poput onih nepokretnih ljudi, bili na najvišim katovima zgrade.

Fire at an elderly people's home in Tuzla
Foto: Mersiha Bajric/REUTERS

- Ne znam jesu li prostori i stakla ostali otvoreni ili su popucali, na trećem sam katu. Odmah sam zvala recepciju, nisam je mogla dobiti. Onda sam pogledala kroz prozor i vidjela da nešto pada - prepričala je stanarka Ruža Gajić, prenosi Avaz.ba.

- Netko se onda pojavio i pitao jesmo li ugroženi, rekla sam da nisam, osjećam dim, prokišnjava, ne znam ni jesu li prozori ispravni.

Fire at an elderly people's home in Tuzla
Foto: Mersiha Bajric/REUTERS

Rekla je kako su nadležni prvo izvlačili ljude s viših katova.

- Zabrinuta sam za mnoge, ima dosta štićenika koji neće voditi računa, neće isključiti iz utičnica, ne znam što se događa. Na najvišim katovima su nepokretni ljudi.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje
SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja
POŽAR U SV. NEDELJI

SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja

Gusti crni oblak prekrio je u utorak nešto prije podne Svetu Nedelju. Izbio je veliki požar, gori skladište guma, crni oblak vidi se i iz dijelova Zagreba... Na terenu su jake vatrogasne snage, stigla je i Hitna pomoć. Građanima na mobitele pristiže SMS upozorenja od 112: "- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.
VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'
UŽASNE SCENE

VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Izbio je veliki požar, a vatra je, prema prvim neslužbenim informacijama, zahvatila skladište guma. Gusti crni dim vidi se s rubnih dijelova Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025