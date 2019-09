Obdukcija pokazala: Problemi s mozgom i srcem te niz ozljeda

Na Općinsko državno odvjetništvo u Splitu u petak je stigao nalaz obdukcije Kristiana Vukasovića (18).

Nalaz obdukcije pokazao je probleme s mozgom i srcem, uz fizičke ozljede na tijelu, ali mislim da se ozljede ne mogu dovesti u vezu sa smrti, kazao nam je odvjetnik Vinko Ljubičić. Zasad nam nije mogao otkriti detalje nalaza obdukcije.

Kristianov otac Stipan nam je potvrdio da su gotovi nalazi.

- Moći ću ih vidjeti tek u ponedjeljak ujutro - rekao je.

Podsjetimo, slučaj mladića koji je osuđen na osam mjeseci zatvora zbog potpaljivanja četiri požara koncem ožujka ove godine u blizini obiteljske kuće u Sumpetru zgrozio je javnost. Mladić je odmah nakon uhićenja sve priznao, no ostao je u pritvoru iduća četiri mjeseca, zapravo do smrti. Tužiteljstvo je tražilo produljenje pritvora zbog opasnosti od ponavljanja nedjela, sud prvog stupnja bi to prihvatio te onaj žalbeni tri puta potvrđivao takve odluke. Odluka o njegovom puštanju na slobodu je donesena kada je već bio u bolnici. Nije bio suđen po Zakonu o sudovima za mladež, kao mlađi punoljetnik, što je bila mogućnost u skladu sa zakonom.