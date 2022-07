Obećanja više ne pale. Zasitili smo ih se! Radite, imate pred sobom još dvije godine...

Globalna kriza izazvana prvo korona virusom, a zatim i ratom u Ukrajini, svakako ne ide na ruku vladi Andreja Plenkovića i njegovim ministrima. No ta kriza ne smije poslužiti kao izlika da se na domaćem terenu ne odradi zadaća koju smo davno zadali. Njihov posao do sada se svodio na, više ili manje uspješno, gašenje vatre. Potreba za ključnim reformama nešto je o čemu slušamo desetljećima, ali dalje od najava i priča nismo stigli. Problemi ove zemlje odavno su detektirani, raspravljeni milijun puta, ali vladajući nisu zasukali rukave i primili se posla kako bi se stvari promijenile nabolje. Ako se nešto i radilo, uglavnom je riječ o kozmetici kako bi se puku malo zamazale oči. No onima koji žele vidjeti, čak i kroz zamućen pogled, jasno je da zasad nisu pokazali stvarnu namjeru da žele mijenjati postojeće stanje. Njima kao da ono odgovara. Stara poslovica kaže da onaj tko želi nađe način, a tko ne želi nađe izliku.