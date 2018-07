Obersnel: 'Bernardić se nije snašao, očekujemo povlačenje'

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel gostovao je na HRT-u, u emisiji Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića. U intervjuu, Obersnel je izjavio da će se nakon što mu 2021. završi mandat gradonačelnika povući.

- Stranci ću pomoći svojim iskustvom i znanjem, ali ne vidim se na izvršnim funkcijama ni u stranci ni bilo kojem drugom tijelu - objasnio je. Upitan hoće li biti isključen iz stranke, Obersnel odgovara da je sve moguće, piše HRT.

Ako ga isključe iz stranke, Obersnel je izjavio da novu stranku neće osnivati.

- Nitko od nas ne želi drugu političku stranku, nego želimo jak SDP - istaknuo je.

- Ne radi se samo o meni već o čitavom nizu uglednih članova SDP-a koji iza sebe imaju rezultate. Ako nas stranka ne treba, to više govori o toj stranci nego o meni samome - rekao je Obersnel.

Obersnel je potvrdio da je potpisao pismo predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću i izjavio da on njega, nakon pisma koje su mu uputili stranački kolege, očekuje povlačenje.

- Nije riječ o nikakvoj inicijativi, peticiji za smjenu Bernardića, već o pismu. To je drugarsko pismo predsjedniku stranke u kojem ga se upozorava na čitav niz propusta koji se događaju u zadnjih godinu i pol dana, a koji su stranku doveli u stanje u kojem se u ovom trenutku nalazi. To je trebalo biti pismo dijela gradonačelnika, načelnika, župana i saborskih zastupnika s namjerom da se jednostavno kaže da ovako ne ide. Nažalost, to je pismo iscurilo, rekao je Obersnel.

- Moji drugovi ne čestitaju Bujancu, imaju jasne svjetonazorske stavove i ne nazivaju svoje drugove pokvarenom robom, istaknuo je Obersnel. Stranku ćemo dovesti do propasti jer imamo potporu u Glavnom odboru - takav stav za Obersnela je neprihvatljiv.Perma njegovoj procjeni, problem Davora Bernardića nije samo nedostatak karizme.

- Nije se snašao kao predsjednik SDP-a. Njegove su poruke prazne, skliznuo je u obećavanje nerealnog, populističke teme, u javnost izlazi nepripremljeno, povlači neobjašnjive poteze poput čestitke Bujancu, slikanja s kupusom - nabrojao je Obersnel stvari koje zamjera Bernardiću.