Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izvijestio je u četvrtak da je u travnju manjak prihoda gradskog proračuna u odnosu na isti mjesec 2019. bio 30 milijuna kuna, a sličan manjak očekuje i u svibnju.

U travnju je ostvareno 36 posto manje prihoda i primitaka u odnosu na godinu ranije. Zbog mjera za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa Grada Rijeke i Vlade te pada gospodarske aktivnosti u proteklom razdoblju u gradskom proračunu znatno su smanjeni prihodi od spomeničke rente, komunalne naknade, zakupa javnih površina ili zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke.

Slična situacija je i u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Rijeke, a posebno teške posljedice su u tvrtkama Autotrolej i Rijeka plus, rekao je Obersnel. Gradski prijevoznik Autotrolej nije djelovao ili je to bilo u smanjenom obimu, tako da je pad prihoda od prodaje voznih karata s uobičajenih pet do 5,5 milijuna kuna mjesečno pao na 800 tisuća kuna. Tvrtka Rijeka plus izgubila je svoj dominantni prihod od naplate parkiranja kao i od zakupa na gradskim tržnicama, kazao je na redovitoj konferenciji za novinare.

Nije izvjesno da do smanjenja zaposlenih u gradskoj upravi neće doći

Jasno je da će se dio planiranih rashoda morati smanjiti ili prebaciti za sljedeće godine te će rebalans gradskog proračuna u proceduru Gradskog vijeća doći u srpnju, najavio je gradonačelnik. Odgovarajući na pitanje novinara, kazao je da za sad nije bilo smanjenja zaposlenih u gradskoj upravi, ali da "nije izvjesno da do toga neće doći".

Potvrdio je da se nastavlja s gradnjom i uređenjem objekata u kompleksu Benčić. Novi Muzej grada Rijeke u Palači Šećerane i Dječja kuća su građevinski gotovo završeni, a slijedi uređenje unutrašnjosti. Potrebna oprema se dijelom uvozi, što je sad otežano. No, očekuje se da će se oba objekta dovršiti do kraja ljeta i u rujnu biti u funkciji, rekao je. Dodao je i da će se radovi na zgradi Gradske knjižnice protegnuti u sljedeću godinu.

Osvrćući se proteklo razdoblje u Rijeci, Obersnel je ocijenio da "možemo biti zadovoljni da nije bilo mnogo oboljelih osoba" te da je epidemiološki sad stanje u Rijeci izuzetno dobro. "No, ne možemo biti zadovoljni posljedicama na gospodarstvo, gradski proračun i gradska trgovačka društva. Pred nama je izazovno razdoblje, u kojem moramo zaliječiti rane i ožiljke koji nisu mali", zaključio je Vojko Obersnel.