Obilne kiše u Dalmaciji izbacile su čovječje ribice na površinu: 'Zbrinuli su ih u ZOO Zagreb'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Javna ustanova "More i krš"

Zbog obilnih kiša i podizanja podzemnih voda veći broj jedinki završio je izvan svog prirodnog staništa. Na terenu su intervenirali djelatnici ustanove More i krš

Više desetaka čovječjih ribica, koje su nakon dugotrajnog kišnog razdoblja snažne podzemne vode izbacile na površinu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, zbrinuto je i trajno premješteno u Zoološki vrt Grada Zagreba, izvijestila je Javna ustanova More i krš.

Zbog obilnih kiša i podizanja podzemnih voda veći broj jedinki završio je izvan svog prirodnog staništa. Na terenu su intervenirali djelatnici ustanove More i krš te su u suradnji sa stručnjacima iz Zoološkog vrta Grada Zagreba prikupili i zbrinuli životinje.

Čovječja ribica (Proteus anguinus) dinarski je endem i najveći stanovnik krškog podzemlja. Cijeli život provodi u potpunom mraku, u stabilnim mikroklimatskim uvjetima podzemnih voda.

Foto: Javna ustanova "More i krš"

Kada ih bujice izbace na površinu, izložene su ozbiljnim rizicima. Njihov organizam nije prilagođen površinskim vodama i mikroorganizmima, a najveću prijetnju predstavljaju bakterijske infekcije koje za njih mogu biti kobne.

Sve spašene jedinke ostat će na trajnoj skrbi u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, gdje će im biti osigurani kontrolirani uvjeti koji oponašaju njihovo prirodno podzemno stanište kako bi se povećale šanse za njihov opstanak.

