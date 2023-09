Obišli smo hrvatske dućane: 30 artikala ima ograničenu cijenu, ovako izgledaju nove oznake

Vlada je ograničila cijene 30 osnovnih proizvoda, a snižene cijene stupile su na snagu od ponedjeljka, 18. rujna.

Umjesto dosadašnjih 4,92 eura, cijena riže će pasti na najviše 2,29 eura. Uz to značajno pada cijena špageta koji će s 1,95 eura pasti na 1,09 eura. Pelene bi trebale biti jeftinije do 42 posto i umjesto 0,51 koštati do 0,30 centi po komadu.

Foto: Vlada

Proizvodi s ograničenom cijenom imaju i posebnu oznaku, a jutros smo obišli trgovine kako bi vidjeli jesu li trgovci i objavili nove cijene, no dio lanaca još nije stavio naljepnice za ograničene cijene te nisu istaknute nove cijene proizvoda.

Foto: Ivana Mihaljević/24sata

- Drago mi je da su napokon učinili nešto po pitanju tih cijena. Ovo su mali koraci. Iskreno mislim da bi u budućnosti trebalo još poraditi na cijenama povrća i voća. To su namirnice koje je poželjno korisiti, a cijene su stvarno visoke. Također, mliječni proizvodi su isto jako poskupili. Sjećam se kad je kiselo vrhnje bilo 3 kune - kazao je umirovljenik Miro koji dodaje da kupuje uvijek jeftinije robne marke.

Foto: Ivana Mihaljević/24sata

Foto: Ivana Mihaljević/24sata

- Nisam primijetila neku veliku razliku na računu, ali to je zato što imam malu djecu i većinom kupujem proizvode za njih. Također, konzumiramo puno povrća i voća te bi voljela da su cijene niže za to. Mislim da bi sve trebalo biti na razini cijena od prije par godina - kazala je Josipa.

U nastavku pogledajte popis svih artikala kojima je ograničena cijena.

Foto: Vlada

Foto: Vlada

Foto: Vlada