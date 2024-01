Obitelj hrvatske nevjeste: Imaju kolekciju auta od 4 milijarde €!

Koliko je bogat? Toliko da je za 50. rođendan 1996. godine potrošio je 40 milijuna dolara jer je slavlje trajalo dva tjedna i Michael Jackson mu je održao tri koncerta! Sultan od Bruneja (68) bio je 1997. godine i službeno najbogatiji čovjek na svijetu, prije negoli ga je pretekao Bill Gates, no Hassanal Bolkiah osim trenutačnoga bogatstva od 30-ak milijardi dolara raspolaže i nečim što nema niti jedan milijarder svijeta. Naime, u njegovoj kolekciji je sedam tisuća skupocjenih Ferrarija, Bentleya, Bugattija... Skupljao ih je od 1967. kad je zasjeo na tron i mogao bi svaki dan voziti drugi auto idućih 20 godina, toliko ih je!

Jedan od najbogatijih ljudi svijeta je inače otac princa Abdula Mateena koji je prošloga tjedna oženio ljepoticu hrvatskih korijena Anishe Rosnah Isa Kalebic - njegov je četvrti sin.

Foto: Balkis Press/ABACA/ABACA

Kako je pisao Express, ogromno bogatstvo sultana Hassanala Bolkiaha svake sekunde povećava se za oko 150 dolara i to od proizvodnje nafte. Za njegove vladavine donesen je jedan od najrigidnijih zakona prema kojem će lopove kažnjavati odsijecanjem ruku i bičujući muslimane koji piju alkohol, dok će pripadnike LGBT zajednice kamenovati do smrti, a sve to na temelju novog šerijatskog zakona. Taj zakon odnosi se kako na stanovnike Bruneja, ali i na strance, pa čak i na one koji bi letjeli u njihovim avionima ili plovili na brodovima registriranim u Brunejima.

Brunej ima 415.000 stanovnika, a vlada osigurava besplatno obrazovanje, zdravstvenu skrb, mirovine i kredite s niskim kamatama za kupnju kuća i automobila, pisao je Express. Nafta je izvor svega bogatstva, a kad je kompanija Shell počela crpiti naftu, 70-h godina prošlog stoljeća, prozvali su ju 'Shellfare država'. Magazin Forbes stavio ju je na peto mjesto najbogatijih zemalja. Ipak, to ju ne spašava dosade. Zabranjen je alkohol i uopće da i nema noćnog života ili kulturnih događanja.

Zavidna je flota sultanovih letjelica. Uključuje Boeing 747 s dnevnim boravkom, spavaćom sobom koje su optočene zlatom i dijamantima. Kupaonice u zrakoplovu od 233 milijuna funti također se mogu pohvaliti umivaonicima od čistog zlata. Tu je i Airbus vrijedan oko 138 milijuna dolara i nešto skuplji Boeing 767 za 251 milijun dolara.

No ni blizu nije impresivna kao kolekcija automobila, sasvim sigurna najveća i najvrednija na svijetu. Naime, sultan više od 50 godina skuplja skupocjene automobile kao djeca autiće i ima ih preko sedam tisuća. Gruba procjena je da kolekcija vrijedi oko 4,5 milijardi eura!

Foto: Youtube/Screenshoot

Procjenjuje se da imaju oko 380 Bentleya, 600 Rolls-Royceva, neke od najvrednijih Ferrarija ikad proizvedenih poput dva primjerka 250 GTO i 11 komada dragocjenoga F40... Ukupno ima oko 450 auta sa znakom propetoga konjića.

Kad se želio usavršiti u badmintonu, platio je trenera 2,3 milijuna dolara, a isto toliko i akupunkturu i masažu, pisao je Express. Čuvari njegovih egzotičnih ptica ukupno primaju plaću od 92.000 dolara. Dvije domaćice plaća 12,9 milijuna dolara, a velikodušan je i kad su u pitanju darovi. Godišnje na dijamante i nakit koji daruje članovima obitelji, troši oko 31 milijun dolara. Kraljevska obitelj s Bruneja toliko obožava nakit zlatarnice Asprey da je 1995. godine sultan odlučio kupiti cijelu tvrtku - po cijeni od 592 milijuna dolara!