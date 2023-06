Obitelj i prijatelji opraštaju se od poginulih u podmornici: 'Sad je nastala rupa u našim srcima'

Svaki put kad ronim, vidim nešto što nikad prije nisam vidio, što nijedan čovjek vjerojatno nije nikad prije vidio. Ljudi su toliko oduševljeni Titanicom. To je zaron za koji se živi. Pročitao sam članak koji kaže da postoje tri riječi u engleskom jeziku koje su poznate cijelom planetu. A to su Coca-Cola, Bog i Titanic, rekao je Stockton Rush, pilot podmornice Titan i osnivač tvrtke koja ju je stvorila, u intervjuu neposredno nakon katastrofe u kojoj su poginuli i on te četvero drugih putnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se dogodilo putnicima kod implozije podmornice? 'Smrt je bila trenutna. Nije bilo patnje...'

- Petero ljudi s nestale podmornice Titan poginulo je u katastrofalnoj imploziji. Krhotine su u skladu s katastrofalnim gubitkom tlačne komore. Bespilotni podmorski robot poslan s kanadskog broda otkrio je olupinu podmornice u četvrtak ujutro na oko 500 metara od pramca stoljetne olupine, na dubini od tri do četiri kilometra - rekao je kontraadmiral američke obalne straže John Mauger.

Uzrok implozije još nije poznat, ali većina stručnjaka smatra da je vjerojatno kriv "defekt na vanjskom trupu". Njegovo malo oslabljenje, smatra struka, najvjerojatniji je uzrok ove tragedije. Nisu mogli potvrditi hoće li američka obalna straža moći izvući tijela petero putnika iz podmornice Titan. Bivši operater mornaričke podmornice Mark Barry kaže da se implozija morala dogoditi u tren oka.

- Jednostavno rečeno, voda je mnogo teža od zraka. Implozija se dogodi u tren oka. Nasreću, čovjek to ne bi ni osjetio, na tim dubinama dogodi se toliko brzo, pa nema patnje. Komadi te podmornice raspršeni su svugdje. Nadam se da će ovo ubrzati vrijeme reakcije kod budućih misija spašavanja. Moramo moći reagirati brže - rekao je Barry.

Titan, dug oko 6,5 metara, zaronio je u nedjelju i trebao je izroniti poslije sedam sati, no kontakt je izgubljen manje od dva sata nakon zarona. Imao je zalihu kisika za oko 96 sati. Spasilački timovi iz nekoliko zemalja proveli su dane pretražujući tisuće četvornih milja otvorenog mora zrakoplovima i brodovima u potrazi za bilo kakvim tragom Titana, kojim je upravljao OceanGate Expeditions sa sjedištem u SAD-u. Otkrivanje podvodnih zvukova u utorak i srijedu korištenjem sonarskih plutača spuštenih s kanadskih zrakoplova privremeno je pružilo nadu da su ljudi u podmornici živi i da pokušavaju komunicirati udarajući po trupu.

No dužnosnici su upozorili da analiza zvuka nije dala uvjerljiv zaključak i da zvukovi možda uopće nisu dolazili s Titana. U podmornici su bili kapetan i četiri putnika. OceanGate Expeditions Titanom je nudio posjet slavnom potonulom brodu Titanicu za 250.000 dolara po osobi. Jedan od putnika nestale podmornice bio je britanski biznismen Hamish Harding (58), čija je zrakoplovna tvrtka na društvenim mrežama objavila informaciju o njegovoj ekspediciji. Harding, avijatičar i svemirski turist, čelnik Action Aviationa, u nedjelju je na Instagramu objavio da se s ponosom pridružuje misiji OceanGatea. Među putnicima su i bili francuski oceanograf Paul-Henry Nargeolet, stručnjak za Titanic, te Stockton Rush, osnivač OceanGatea, suprug potomka jedne od žrtava Titanica.

RMS Titanic Inc., organizacija posvećena očuvanju sjećanja na Titanic, objavila je poruke prijatelja i obožavatelja "istinskog istraživača" Paul-Henryja Nargeoleta - jednog od pet ljudi poginulih na podmornici Titan. Poznat po nadimcima PH i "gospodin Titanic", pojavio se u nekoliko dokumentaraca o tom brodu i vodio desetke ekspedicija do olupine.

- PH je bio legendarna figura u svijetu Titanica. Njegov rad inspirirao je toliko mnogo ljudi, omogućio nam da steknemo nove perspektive katastrofe. Počivaj u miru, gospodine Nargeolet. Neka otkriješ duljine, širine i dubine koje nudi nebo. Nedostajat ćeš nam - naveli su neki od obožavatelja.

'Bio je opsjednut Titanicom'

Hardingova obitelj u priopćenju je navela da je bio "strastveni istraživač, bez obzira na teren, koji je živio za svoju obitelj, svoj posao i za sljedeću avanturu".

- Njegova smrt ostavila je prazninu u našim životima koja se nikad ne može popuniti. Ujedinjeni smo u tuzi s obiteljima ostalih žrtava - objavila je njegova obitelj.

U podmornici su bili i pakistanski biznismen Šahzada Dawood i njegov sin Suleman (19). Dawood je bio potpredsjednik pakistanskoga konglomerata Engro. Teta Sulemana Dawooda, Azmeh Dawood, rekla je za NBC da je njezin nećak bio "prestravljen" ekspedicijom prije nego što je krenuo na nju. Prema njenim riječima, Suleman je rekao rođaku da "nije baš za to" i da se osjeća "prestrašeno" zbog putovanja, Azmeh Dawood također je govorila o svome mlađem bratu Šahzadi Dawoodu, koji je također poginuo u imploziji, rekavši: "Bio je moj mlađi brat... Odgojila sam ga". Dodala je da je njezin brat od malih nogu bio "apsolutno opsjednut Titanicom" i da je volio posjećivati muzejske izložbe o olupini.

Bivši kapetan podmornice britanske Kraljevske mornarice, Ryan Ramsey, upozorio je na rizike koje sa sobom donosi "nepoštovanje regulativa, posebno kad je riječ o izradi podmornica".

- Ili je poklopac s vijcima koji je korišten za zatvaranje posade izvana pretrpio kvar koji je doveo do kolapsa trupa podmornice ili je trup podmornice imao defekt koji je pod pritiskom puknuo, uzrokujući isti rezultat. Ignoriranje standardnih načina izrade ovih tipova podmornica u potrazi za inovacijama donosi ogromne rizike, a u ovom slučaju taj rizik rezultirao je gubitkom života. Jedina pozitivna stvar u tome je što je bilo trenutno i ništa nisu znali - rekao je Ramsey.

Nakon što istražitelji dopreme komade na površinu, pretraživat će strukturu loma u karbonskoj konstrukciji. To je ključno za razumijevanje što se dogodilo u posljednjim trenucima prije nesreće. Svaki komad pažljivo će pregledati pod mikroskopom, pri čemu će istraživati smjer karbonskih vlakana u potrazi za napuklinama koje bi mogle upućivati na točno mjesto na kojem je došlo do pucanja.

Sve zbog tehničkog nemara?

- Ako ne uspiju izvući većinu ostataka, nemoguće će biti znati što se dogodilo. A vađenje treba obaviti brzo jer morske struje nose ostatke - kaže Bobby Chacon, koji je za FBI predvodio ronilački tim u prošlosti.

Nakon ove tragedije objavljene su informacije koje impliciraju mogući tehnički nemar američke kompanije OceanGate Expeditions, koja je upravljala podmornicom Titan. ABC News objavio je da je bivši zaposlenik tvrtke OceanGate otpušten jer je izrazio zabrinutost zbog kontrole kvalitete i testiranja potencijalnih nedostataka eksperimentalne podmornice. David Lochridge, inženjer i kapetan podmornice, tvrdio je 2018. u svojoj protutužbi protiv OceanGatea da ga je ta tvrtka otpustila jer je izrazio zabrinutost zbog dizajna i testiranja trupa. AFP piše kako je Lochridge tvrdio kako je veliki otvor na prednjem dijelu podmornice dizajniran da izdrži tlak na dubini od 1300 metara, a ne na 4000 metara.

Suosnivač OceanGatea, Guillermo Sohnlein, rekao je da je tvrtka "slijedila protokole tijekom njegova mandata te da je glavni izvršni direktor Stockton Rush bio potpuno svjestan rizika povezanih s dubokomorskim ronjenjima".

- Izvršni direktor OceanGatea stvarno je gurao dvije stvari: širenje mogućnosti dubokomorskog istraživanja i obavljanje toga što je sigurnije moguće. Rush je uvijek bio spreman slušati mišljenja drugih ljudi i procijeniti ih. Ako ste ga mogli uvjeriti, bio je spreman promijeniti mišljenje, što je vrlo rijetko u ovakvoj vrsti posla - rekao je Sohnlein.

'Vrijeme je da se ovakvi zaroni okončaju'

Charles Haas, predsjednik Međunarodne udruge Titanic, rekao je kako vrijeme da se odluči da treba okončati sa zaronima do čuvene olupine.

- Baš kao što je Titanic svijetu ponudio lekcije o sigurnosti, tako bi i gubitak Titana trebao. Titanic je svijetu također pokazao opasnosti od oholosti i prevelikog oslanjanja na tehnologiju. Tragičan završetak ove ekspedicije pokazao je da te lekcije još treba naučiti. Vrijeme je da ozbiljno razmotrimo trebaju li ljudska putovanja do olupine Titanica prestati u ime sigurnosti, s obzirom na to da još relativno malo možemo naučiti o olupini - izjavio je Haas.

Dalje je naveo kako je "potaknuo članove udruge da kontaktiraju zakonodavce kako bi osigurali pokretanje ove istrage".

- Članovi udruge duboko su potreseni i slomljena srca zbog smrti svih pet osoba na Titanu. Pozivamo na opsežnu istragu američke obalne straže i drugih istražnih tijela kako bi detaljno istražili dizajn, strukturu, komunikacijske i sigurnosne sustave podmornice, politike vlasnika te pripreme i procedure za hitne slučajeve. Izražavamo sućut obiteljima poginulih putnika i nadamo se da će njihov gubitak ponovno potaknuti svijet da pruži sigurnost onima koji su u opasnosti na moru - rekao je Haas.

'Putnici su vjerojatno stradali prije što su došli do dna'

Hrvatski podmorničar Rade Vađunec, koji je i predsjednik udruge Podmorničar, tvrdi da je podmornica morala imati sve certifikate.

- SAD ima najstrože standarde kad je riječ o ovakvim stvarima, teško mi je vjerovati da nisu imali sve potrebne papire prije ove avanture. Prema svemu sudeći, putnici su stradali prije nego što su uopće došli do dna. Kad se rade ovakve podmornice, one moraju proći stroga testiranja. Ako se ide do 4000 metara dubine, onda podmornica mora biti sposobna podnijeti tlak i do 6000 metara, takva je procedura - rekao je Vađunec.

Smatra kako je problem u samoj kupoli, koja je prva na udaru.

- Tu je moglo doći do oštećenja, posebice kod mjesta na kojem se spajaju materijali. Tu može biti destrukcija komponenti, ali isto tako i kraj tog prozora preko kojeg su gledali. No sve to dovodi do implozije, što je u podmornicama najopasnije. To vam je kao da rukom zgnječite konzervu. Velike su sile, posebice na takvoj dubini - dodao je Vađunec, koji osobno ne bi sudjelovao u takvoj ekspediciji.